Jeff Bezos pide ideas en Twitter para arreglar el mundo con su dinero

Cuanto más crece la fortuna de Jeff Bezos, más presión recibe el creador de Amazon: «¿Qué pasará con tu dinero, Jeff?». Bezos está en la senda de convertirse en el hombre más rico del mundo sin dar demasiadas pistas sobre qué destino dará a su riqueza y sin mostrar grandes pretensiones filantrópicas. Su ascenso a los puestos más altos de las grandes fortunas globales ha sido, además, meteórico. Desde 2015, el valor de la acción de Amazon se ha triplicado y él, que posee el 17% de la compañía, se ha embolsado 50.000 millones de dólares en ese tiempo. El índice Bloomberg Billionaires Index le sitúa como la segunda mayor fortuna personal del mundo, con 82.800 millones. ya por delante de Mark Zuckerberg, Warren Buffet y Amancio Ortega y a punto de sobrepasar al actual líder, Bill Gates.

Su falta de interés en la filantropía es algo poco habitual en EE.UU. Aquí está mal visto tener una gran fortuna y no ser activo en donaciones benéficas, y Bezos nunca ha aparecido en la lista de los 50 mayores donantes del país que cada año elabora «The Chronicle of Philantropy». Tampoco tiene una fundación personal con la que derivar parte de su dinero a obras sociales (sí que forma parte de la Bezos Family Foundation, que ha donado a investigación, educación y otras causas, pero no es muy activo en ella). Además, es el único de los cinco estadounidenses más ricos que no se ha comprometido a donar la mayoría de su fortuna, dentro de la iniciativa The Giving Pledge, impulsada por Bill Gates y Warren Buffett.

Da la sensación de que Bezos considera que todavía tiene que centrarse en impulsar sus proyectos -los nuevos tentáculos de Amazon, conquistar el espacio con Blue Origin, reflotar el periodismo con «The Washington Post»- y de que las estructuras de filantropía actuales no le convencen. Por eso ha hecho un llamamiento desde Twitter pidiendo ideas sobre filantropía. Acostumbrado a trabajar «en el largo plazo», pedía ayudas para soluciones «aquí y ahora, en la intersección de la necesidad urgente y el impacto duradero».

El mensaje podría ser el anticipo de una nueva estrategia sobre filantropía que todavía es una incógnita. Se sabe que Bezos no es amigo de las soluciones convencionales y quizá aquí también buscaría abrir nuevos caminos.