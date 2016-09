Italia agita el debate de la fertilidad con una polémica campaña

Una gran polémica se ha despertado en Italia por una campaña de publicidad sobre la fertilidad. En uno de los carteles aparece una mujer que muestra con una mano un reloj de arena en primer plano, y la otra mano está colocada sobre el vientre, al lado de esta frase: «La belleza no tiene edad, la fertilidad sí», con un hashtag que ha creado indignación en redes sociales: #fertilityday. El objetivo de la campaña, promovida por el ministerio de la Sanidad, era para sensibilizar a las mujeres y los hombres sobre la prevención de la infertilidad, además de llamar la atención sobre un problema que preocupa cada día más en Italia: Su baja natalidad. Concretamente, la fecundidad en Italia es de 1,45 hijos por mujer, muy por debajo del 2,1 que permite que la población sea constante, informa desde Roma Ángel Gómez Fuentes.

No deja de ser curioso que en esta Italia con pocos hijos se polemice ferozmente sobre una campaña que habría tenido su culminación en el Día de la Fertilidad, programado para el 22 de septiembre, implicando a todas las ciudades italianas, con expertos, asociaciones y sociedades científicas ofreciendo a la población consejos. Si el objetivo era llamar la atención sobre este preocupante problema en Italia, la verdad es que lo ha logrado porque todo el país discute hoy del tema, pero a costa de irritar a muchos.

El escritor Roberto Saviano, autor de «Gomorra», ha atacado así la campaña: «Es un insulto a todos. A quien no logra procrear y a quien quisiera, pero no tiene trabajo». La oposición, incluido el Movimiento 5 Estrellas del cómico Grillo, ha aprovechado la campaña para atacar al gobierno: «Para promover la natalidad hacen falta políticas estructurales serias, no espectáculos de plaza. Quizás sería mejor que el gobierno pensara en el paro y en el trabajo precario de las jóvenes parejas para darles oportunidad de tener hijos», manifestó Marisa Nicchi, diputada de Izquierda Italiana. Incluso al primer ministro, Matteo Renzi, no le ha gustado la campaña. De hecho, la ha criticado así: «No conozco a ninguno de mis amigos que tenga un hijo porque ve un gran cartel publicitario», ha manifestado Renzi, distanciándose de la campaña del ministerio de Sanidad. Según Renzi, hay que hacer otro tipo de campañas, las que se basan en incentivos para las familias: «Las personas hacen hijos si pueden finalmente tener un trabajo por tiempo indefinido, firmar una hipoteca y tener un asilo para sus hijos al lado de casa. Esta es la verdadera campaña que hay que hacer».

La ministra de Sanidad, Beatrice Lorenzin, en respuesta a las críticas, ha manifestado: «No es nuestra intención hacer una campaña para la natalidad, sino de prevención. La infertilidad es una cuestión de salud pública».

Mientras los carteles han desaparecido de la circulación, la realidad es que en Italia permanece la alarma sobre la baja natalidad, un aviso que lanza continuamente con sus cifras el Instituto Nacional de Estadística (Istat), subrayando recientemente que los nacimientos están en el mínimo desde la unidad de Italia. En el año 2015 nacieron 488.000 niños, 8 por mil residentes, 15.000 menos con relación al 2014. La edad media de las mujeres al momento del primer parto ha subido a los 31,6 años.