«He intentado suicidarme»: el tormento de una víctima de violación de 12 años tras quedar libre el agresor

Una víctima de violación de 12 años ha hablado de su devastación después de que su agresor fue liberado de la cárcel porque una jueza pensó que había sido una «participante activa» en el sexo con él.

La niña dijo que intentó suicidarse tras la decisión de dejar libre a Daniel Cieslak después de que se declarara culpable de violarla en una fiesta en Edimburgo, en julio de 2015.

Ella cree que Cieslak, entonces de 19 años, tuvo relaciones sexuales con ella mientras estaba inconsciente en un sofá después de beber vodka.

Un tribunal escocés absolvió a Cieslak en marzo de este año porque creía que la víctima tenía más de 16 años. Lady Maggie Scott, la juez escocesa que sentenció al estudiante, dijo: «La víctima voluntariamente participó en las relaciones sexuales y de hecho, hubo consentimiento».

Pero la chica ha rechazado la sentencia, preguntando: «¿Cómo puede alguien dar su consentimiento cuando ni siquiera puede hablar?»

En una emotiva carta publicada por el Daily Record, ella dice:

«Apenas puedo recordar esa noche. Tengo flashbacks, imágenes desde entonces. Me había desmayado en la sala de estar, entonces recuerdo que él me recogió, y luego despertarme en una cama».

La víctima, ahora de 14 años, dice que sufre de ansiedad y depresión y toma pastillas para ayudarla a dormir después de la violación.

«Antes de que esto sucediera, yo era segura, feliz, siempre tenía una sonrisa en mi cara sin intentarlo. Y ahora finjo una sonrisa... Sufro de ansiedad, depresión, tomo pastillas para ayudarme a dormir. Incluso traté de suicidarme.

He tenido muchos puntos bajos. Entonces me enteré de que se declaró culpable y no tuve que ir a los tribunales. Mi familia y yo celebramos. Entonces salió libre, nada en absoluto. Estaba devastada».

La jueza dijo que si bien el consentimiento no era una defensa a un cargo de violación cuando la víctima es menor de 13 años -porque se considera legalmente incapaz de consentir- podría ser tenido en cuenta para la sentencia. Según la magistrada, «aquí la víctima voluntariamente participó en las relaciones sexuales y había, de hecho, el consentimiento».

Sandy Brindley, de la organización Rape Crisis Scotland, dijo: «Este caso causa preocupación, ya que sugiere que lo que sucedió fue consensual. Esta no fue su experiencia - ella describe que le dieron cantidades de vodka y luego se desmayó, para luego llevarla a un sofá para ser violada. Se congeló y fue incapaz de gritar o pelear. Esta es una reacción común para cualquiera durante un evento traumático como la violación».