Una iniciativa original para relanzar la siesta

Pocas cosas hay tan necesarias en esta vida como dormir bien y descansar. Numerosos estudios señalan que el ser humano necesita unas ocho horas de sueño al día para estar en plenitud de facultades, aunque la realidad refleja que la mayoría de las veces esta cifra no se alcanza. Según el informe «El sueño de los españoles», realizado por el Centro de Investigación del Sueño de Flex, los españoles duermen 7,1 horas de media al día, contando el tiempo de siesta. En el País Vasco la cifra cae hasta las 6,8 horas, mientras que en Melilla, el lugar donde peor se duerme de España, los guarismos descienden a las 6,6 horas.

Datos que reflejan que en España cada vez se duerme peor. Una realidad motivada también por la pérdida de una de las costumbres más sanas y arraigadas en el país ibérico: la siesta. Según estadísticas de la Asociación Española de la Cama, Asocama, solo el 16,2% de los españoles se echa la siesta cada día; mientras que el 22% reconoce hacerlo solo de vez en cuando; y apenas un 3% dice incurrir en este hábito solo los fines de semana.

Datos que desmienten esa falsa creencia presente en todo el planeta sobre los españoles y la costumbre de dormir siesta. En abril del pasado año, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy propuso que se alcanzase un acuerdo político para que la jornada laboral en España concluyese a las 18:00 «con carácter general», así como un cambio del huso horario para que España tuviera el del meridiano de Greenwich, presente en Portugal o Reino Unido. Si estas reformas vieran la luz, determinarían el principio del fin del sueño vespertino en España.

El origen del vocablo «siesta» se remonta al Imperio Romano, donde su significado era el de «la sexta hora del día». Los romanos repartían el tiempo de luz al día en doce horas y la hora sexta marcaba el mediodía, momento en que descansaban de sus labores y hacían una pausa para reponer fuerzas. «Por eso la siesta es una costumbre presente en España, pero también lo es en otras partes del sur de Europa e Hispanoamérica, además de en países como China, India, zonas del norte de África o varios estados de Estados Unidos», señala a ABC Ignacio Fernández Zurita, secretario general de Asocama.

Fernández Zurita desmitifica que la siesta sea algo exclusivo de los españoles. «No es más común aquí que en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, un 34% de los ciudadanos se echa una siesta, aunque ésta no tiene por qué ser después de comer, sino que puede tener lugar en cualquier momento», señala, aunque sí que remarca que en España no se duerme lo necesario. «Los españoles no duermen suficiente y esto es preocupante. Un tercio de nuestra vida transcurre en la cama, por lo que no debemos subestimar la importancia de descansar bien», reseña.

Su importancia en España

Sin embargo, sí que defiende el arraigo de la siesta en España. «En nuestro país, los horarios son particulares y la pausa del mediodía es más larga que en otras naciones. Además, la siesta tiene una explicación biológica: es la consecuencia natural del descenso de la sangre después de la comida desde el sistema nervioso al digestivo, lo que provoca cierta somnolencia, que en España se acrecienta al hacer comidas más copiosas o estar expuestos a tanto calor», remarca, pese a que destaca que la siesta en España no es un hábito «particularmente común». De hecho, el 60% de los españoles no la duerme.

Una certeza que ahora se pretende cambiar. Desde la plataforma de búsqueda de complejos vacacionales Hoteles.com han puesto en marcha la campaña «Salva la Siesta» para tratar de reflotar esta costumbre en España. Para ello, el pasado 4 de abril colocaron en la Estación de Atocha dos cápsulas tecnológicas a modo de camillas que permitían a los usuarios echarse la siesta en público. Las llamaron «Siestesillas».

«La siesta es parte de la cultura y el estilo de vida españoles», comenta Santiago Pérez-Olano, senior marketing manager de Hoteles.com y uno de los principales instigadores de las «Siestesillas». «El 92% de las personas de este país afirman que la siesta es importante para ellos. Desde el Instituto del Sueño, además, remarcan que ésta aumenta la creatividad y la productividad en el trabajo. Es importante mantener viva la tradición española de la siesta», añade.

Un descanso necesario

Las «Siestesillas» se han trasladado ahora al Hotel Santo Domingo de Madrid, muy cerca de Gran Vía, donde permanecerán hasta el 5 de julio para que todas aquellas personas que así lo deseen puedan ir a echarse una cabezadita. «Según un estudio que hemos realizado, un 96% de los españoles se sienten renovados tras un descanso vespertino. Un sueño corto de unos 20 ó 30 minutos puede generar magníficos y beneficiosos niveles de energía», argumenta Pérez-Olano. «Parece que la gente realmente está disfrutando las “Siestesillas”», afirma con satisfacción, aunque asegura que por el momento no tienen previsto llevar la iniciativa a otras ciudades.

«La siesta aumenta de forma significativa el rendimiento», asegura Fernández Zurita, proclive a la propuesta de la franquicia hotelera al considerar que «fomenta y favorece» la cultura del descanso. «Un breve sueño de entre 15 y 30 minutos, como aconsejan los médicos, siempre será beneficioso», explica, al tiempo que asegura que las consecuencias de las siestas más largas de lo recomendado no son positivas. «Un tiempo excesivo de siesta puede ocasionar desajustes en nuestros ritmos vitales, que estemos cada vez más cansados y que nos despertemos aturdidos y desorientados», remarca.

Así las cosas, hasta dentro de un mes y medio todos los ciudadanos que así lo deseen podrán pasarse por el Hotel Santo Domingo para testar estas «Siestesillas» y disfrutar de un breve rato de sueño gracias a una iniciativa destinada a remarcar una realidad más que necesaria: la importancia de un descanso adecuado.