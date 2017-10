La imagen de Zuckerberg se enfanga en Puerto Rico

Mark Zuckerberg tiene una figura pública cuidada al detalle. Un ejército de asesores se preocupan de parapetar la imagen del cofundador de Facebook como genio visionario idealista empeñado en hacer un mundo mejor (y menos la del empresario implacable que vende anuncios en una plataforma online gigantesca). Esta semana, sin embargo, Zuckerberg y Facebook metieron la pata. Y lo hicieron en el agua embarrada de un Puerto Rico destruido tras el paso del huracán María.

El magnate tecnológico emitió un mensaje de disculpa después de un vídeo en el que Zuckerberg y otra ejecutiva Facebook, Rachel Franklin, alardeaban de la plataforma de realidad virtual montada por la red social, con el telón de fondo de la tragedia en la isla. Ambos aparecían en forma de dibujo animado, como se representa a los usuarios de su plataforma de realidad virtual Facebook Spaces.

Mientras Puerto Rico vive una crisis catastrófica, con dificultad de acceder a agua, comida y medicamentos, con el tendido eléctrico todavía destrozado, zonas incomunicadas y en el arranque de una reconstrucción que tardará años, Zuckerberg y Franklin charlan en el vídeo de forma desenfadada sobre la posibilidad de visitar la isla. Con el fondo de imágenes de 360 grados producidas por la cadena pública NPR, Zuckerberg relata el paseo con tono despreocupado: «Pasamos por un puente», «está todo inundado», «se puede ver el daño que han hecho los huracanes»… Poco después, mientras observa un país desolado de forma virtual, desde el aire acondicionado de una oficina en California, asegura que «una de las cosas mágicas de la realidad virtual es que sientes que estás realmente en el sitio». En una zona todavía inundada, Franklin añade que es «increíble sentir que estás en el medio». Zuckerberg aprovechó para recordar la colaboración de Facebook con la Cruz Roja en la atención a las víctimas y para destacar el envío de empleados para mejorar la conexión a internet en la isla y el papel de herramientas de Facebook como Safety Check, que permite a los usuarios comunicar que están a salvo.

El vídeo fue recibido con un aluvión de críticas en las redes sociales, donde muchas voces acusaban a Zuckerberg de explotar el desastre para vender su plataforma de realidad virtual, con un vídeo insensible en el que no se mencionaba a las víctimas ni a su sufrimiento. A la crítica no le faltaba razón: el vídeo se emitió el lunes y ayer Zuckerberg era el plato fuerte de una presentación, con pompa y circunstancia, de un nuevo dispositivo de Facebook para utilizar en aplicaciones de realidad virtual. Su disculpa fue a medias. «Una de las fortalezas de la realidad virtual es la empatía. Mi objetivo era mostrar cómo la realidad virtual puede concienciar y ayudarnos a ver lo que pasa en distintas partes del mundo», justificó Zuckerberg, que también añadió que quería compartir los esfuerzos de Facebook para la reconstrucción de Puerto Rico. «Me he dado cuenta de que esto no ha quedado claro y siento si alguien se ha ofendido». La empatía no es su fuerte.