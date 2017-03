Llevaba ocho años pregonando su sentencia de muerte en las redes sociales para recaudar fondos y poder tratar, según decía, su enfermedad terminal en EE.UU. Ayer, después de casi una década de llamamientos desesperados, la Policía Nacional detuvo en su domicilio de La Pobla de Vallbona (Valencia) a Paco Sanz, afectado de síndrome de Cowden, por un presunto caso de estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales. El caso se ha destapado a raíz de una denuncia interpuesta en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, según han precisado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. En la operación también han sido detenidos los padres de Sanz acusados de los mismos delitos.

A primera hora de la mañana, agentes de la Policía Nacional se plantaron ante el número 9 de la calle Ángel Guimerá de la citada localidad valenciana, donde reside Sanz, y, tras varias horas de espera, subieron a su piso y le detuvieron. Tras arrestarle, los agentes regresaron al inmueble y lo registraron en busca de pruebas. De confirmarse la presunta estafa, podría tratarse de un nuevo «caso Nadia», ya que el «modus operandi» utilizado por Sanz era el mismo que el del padre de esta menor: aprovecharse de una «supuesta» enfermedad terminal para apelar a la solidaridad pública y recaudar dinero en beneficio propio. El caso de Sanz, de 46 años, saltó a la palestra mediática en 2009, cuando tras una analítica genética le diagnosticaron la enfermedad. Desde entonces, se le conoce como el hombre de los 2.000 tumores, ya que el síndrome que padece se caracteriza por la producción de tumoraciones, en su mayoría benignas, en diversas partes del organismo. Fuentes médicas conocedoras del caso aseguran a ABC que Sanz, efectivamente, padece el síndrome de Cowden, pero en ningún caso su vida está en riesgo, como él asegura. Del mismo modo, confiman que el paciente está siendo tratado en el Hospital de la Fe de Valencia y «está perfectamente controlado».

Padece la enfermedad pero no tiene cáncer

La historia de la enfermedad Paco Sanz se remonta a agosto de 2009 cuando un análisis genético realizado en el Centro Nacional de Investigación Oncológica confirmó que padecía síndrome de Cowden, una de las denominadas enfermedades raras. Con el resultado de las pruebas genéticas, Sanz acudió al Hospital General Universitario de Valencia en busca de un diagnóstico clínico. Lo consiguió.

ABC ha contactado con la doctora, ya jubilada, que le hizo ese informe, con el que durante años se ha escudado para conseguir fondos. La especialista, que prefiere mantener el anonimato, asegura, tal como apunta en el diagnóstico, al que ha tenido acceso este diario, Sanz padece el citado síndrome, aunque matiza que «no ha desarrollado hasta el momento ninguna neoplasia en relación con el síndrome».

Ensayo clínico en Maryland

En el informe, la facultativa detalla también que en aquellos momentos no había ningún fármaco aprobado para su enfermedad y que el ensayo experimental en el que iba a participar en Bethesda (Maryland, EE.UU) «puede abrir nuevas expectativas en el tratamiento de esta enfermedad». Con el diagnóstico en mano, Sanz abrió una página web para recaudar fondos y poder ir a EE.UU. Obviaba, no obstante, en sus mensajes que su participación en ese ensayo era a coste cero, tal como explicita el informe del National Cancer Institute consultado por este diario.

Al regresar de EE. UU. y con una periodicidad casi diaria, Paco Sanz enviaba mensajes de desesperación en las redes sociales. «Esta enfermedad me ha generado cerca de dos mil tumores. Sin embargo, intento hacer mi día a día lo más normal posible. He agotado mis recursos y los de mi familia para pagar el tratamiento. Las autoridades me ignoran», proclamó en uno de sus muchos mensajes en su cuenta de Facebook. Pedía dinero a través de su cuenta en www.ayudapcasosanz.com. Su asociación, Asociación Paco Sanz para la Investigación del Síndrome de Cowden España, ofrecía a colegios, colectivos de empresas, hospitales o grupos charlas sobre superación «y nunca darte por vencido ante los problemas de la vida».

Gala con famosos que recaudó 3.800 euros

Con sus emotivos mensajes no le costó demasiado captar voluntarios para su causa e incluso se organizó una gala televisiva con famosos en Valencia para recaudar dinero. En el evento, que se celebró el 30 de mayo de 2013 en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Valencia, participaron, entre otros rostros conocidos, el humorista Santiago Rodríguez . En dicha gala se sortearon también camisetas del Real Madrid, Valencia CF, Levante UD, Getafe, Deportivo, Atlético de Madrid, Sevilla y de la selección española firmadas por futbolistas como Álvaro Negredo y Juan Carlos Valerón. Sanz se dedicó en su juventud de manera profesional al fútbol.

Tras la gala, nadie tuvo más contacto con Sanz. Roberto Roca, uno de los organizadores, no daba crédito ayer de lo sucedido, aunque, como otras muchas de las personas que se volcaron en su causa, ya se «olía» que había algo raro. «Recaudamos cerca de 3.800 euros. Después desapareció y nadie supo más de él. Solo se puso en contacto conmigo, que soy fotógrafo, para pedirme si podía utilizar una foto que le hice para la portada del libro que publicó, aunque no le autoricé», explica Roca a ABC.