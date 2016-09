Holanda quiere que por ley todos sus ciudadanos sean donantes de órganos

Holanda ha aprobado un proyecto de ley por el que pretende conseguir clasificar a todos sus ciudadanos como donantes de órganos de forma automática, a menos que pidan expresamente que no quieren ser donantes y, por lo tanto, no estar en la lista como tal.

La medida pretende aumentar en un 25% las donaciones de órganos, ya que en el país «cada año, mueren 150 personas que podrían haberse salvado con un donante», declaró el parlamentario Pia Dijkstra.

Si este proyecto, ya aprobado por la Cámara Baja del Parlamento (75 votos a favor, 74 en contra) y a esperas de ser aprobado por la Cámara Alta, se convierte en ley, todos los holandeses serán, de forma obligatoria, donantes. Así lo han comunicado los medios holandeses.

Esta no es la primera vez que se lleva a cabo una legislación similar. Ya en Gales, como recogía The Guardian, el año pasado se instauró un sistema de donación de órganos por el que cualquier persona mayor de 18 años que hubiese vivido en la zona durante más de 12 meses y que hubiese fallecido en el país, era considerada automáticamente como donante, a menos que hubiese expresado su deseo de no convertirse en uno.