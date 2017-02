La historia de seis madres que tuvieron a sus hijos después de los 60

Krasmina Dimitrova, una psiquiatra búlgara de 62 años tuvo mellizas después de someterse a un tratamiento de fecundación in vitro. Las mellizas Merry y Jacqueline nacieron de forma prematura el 5 de mayo de 2013 pero en perfecto estado.

Aunque la mujer sabía que su vida podía correr peligro, explicó que sus ganas de ser madre eran más fuerte que su instinto de supervivencia.

«La edad no fue un obstáculo para mí. No me gusta pensar demasiado en el futuro sólo quiero que los bebés estén bien», aseguró entonces la madre, según «El Digital».