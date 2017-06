Higui, la argentina lesbiana que está en la cárcel por matar al hombre que intentó violarla

A Higui, Eva Analía De Jesús, le decían de todo, menos piropos, desde chiquita. La niña, amante del balón de fútbol, jugaba con el mismo entusiasmo y maneras que sus amiguitos varones. En el barrio bonaerense de San Miguel, donde nació, se conocían todos entre sí pero a ella la tenían más fichada que a ninguna porque era evidente que le gustaban las chicas. Para fastidiarla le robaron su bicicleta, la maltrataban y hasta la apedrearon haciendo de su adolescencia y juventud un infierno.

Ahora Higui tiene 43 años y se ha hecho famosa en Argentina por un motivo que, quizás, nunca imaginó. Mató con un cuchillo a Cristian Rubén Espósito, un hombre que, según su versión, intentó violarla, «para hacerte sentir mujer, forra (asquerosa), lesbiana», como le gritaba mientras le rompía los pantalones, en un intento fallido de tomarla por la fuerza. De la agresión, según su testimonio, participaron otros dos individuos que contradijeron su versión de los hechos.

Según ellos, los amigos de Espósito, lo que en realidad hubo fue una fuerte discusión, sin agresión física de ningún tipo, entre Higui y Cristian y cuando ninguno lo esperaba Higui sacó un cuchillo que llevaba oculto en el sujetador y le mató.

El suceso, en octubre del pasado año, no termina de esclarecerse y el proceso o protocolo seguido por la Policía resultó, cuando menos, confuso y plagado de irregularidades. La ahora detenida denunció que en Comisaría la golpearon e insultaron: «!Qué te van a violar si sos tan fea!», le habría dicho un Policía. Su familia no pudo visitarla hasta pasados tres días de su detención, las fotografías donde se aprecian los golpes, inexplicablemente, no se incluyeron en el expediente judicial y el examen psicológico, tardó cinco meses aunque, por fortuna para ella, asegura que la mujer no miente.

El caso de Higui forma parte desde el pasado año de las demandas de las manifestaciones contra la violencia de género que se celebran periódicamente en Argentina, un país donde cada 30 horas se produce una agresión sexual o feminicidio. La sociedad está conmovida y hasta el ex convicto y ex portero colombiano René Higuita (de él viene su apodo) ha salido en defensa de su fan ara que le devuelvan la libertad.