Guerra de las sombrillas en las playas españolas

J.L. Jiménez informa de que en las islas Canarias se gobierna para el turista. Y, como el turista viene de Europa occidental desde hace muchos años, en el archipiélago se practican una serie de costumbres no restrictivas. En las islas se hacía nudismo en la época en la que en la Peninsular. Por ejemplo: el nudismo está permitido lo que no significa que esté autorizado. Y, como eso, jugar a las palas. ¿Está prohibido hacer surf en playas con olas donde no se realicen prácticas deportivas? Sí; pero está permitido. Claro, también fue el primer lugar de España donde se comenzó a practicar el surf por turistas norteamericanos.

En Canarias, lo más exótico en los últimos años ha sido prohibir fumar en determinadas zonas de las playas de Mogán, en el sur de Gran Canaria, y en Arrecife de Lanzarote. La Dirección General de Salud Pública del Gobierno regional está intentando crear una red de playas donde no se permite fumar. De otro hay una playa en el norte de Gran Canaria, la playa de Sardina, donde no hay cobertura de móviles. Es decir: a nadie le molesta el sonido de llegada de mensajes de WhatsApp mientras se toma el sol o nadie se pone a escuchar reggaeton con el altavoz del móvil, que tampoco está autorizado pero está igualmente permitido. Los canarios, para los temas de la playa, aplican su lógica.