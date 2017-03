La Guardia Civil investiga los chats que ofrecen semen de forma ilegal

La Brigada de la Guardia Civil de Delitos Telemáticos investiga las páginas web (entre ellas, www.co-padres.net) que ofrecen a mujeres que quieren ser madres la posibilidad de obtener semen a coste cero contactándolas vía «on-line» con desconocidos que se brindan a ceder su esperma.

La web les conecta y, una vez la mujer elige a su candidato (como en una web de contactos para buscar pareja), ambos se emplazan a un encuentro presencial. Al acabar, fijan una segunda cita para la entrega del esperma. Una vez obtenido el líquido seminal, la mujer se practica en su casa una inseminación utilizando solo una jeringuilla esterilizada, lo que se conoce como inseminación casera.

ABC ya anunció en su edición del pasado 22 de septiembre de 2016 que el Ministerio de Sanidad actuaría contra estos foros, en los que el contacto con el donante es personal -por lo tanto no anónimo como establece el actual marco legal- y no se ofrece ninguna garantía sanitaria a las aspirantes a madres, ya que el esperma que obtienen, a diferencia del procedente de los bancos de semen, no está sujeto a ningún tipo de control sanitario.

Riesgos sanitarios

Tras conocer la existencia de estas prácticas, Sanidad creó una página web en la que advierte a la población sobre los riesgos sanitarios y la desprotección legal de estas prácticas.

Puso también en alerta a las comunidades autónomas y a la Guardia Civil sobre estos foros que vulneran la actual legislación. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a este diario que después de que el Ministerio les pusiera en alerta sobre estas prácticas ilegales abrieron una investigación, que sigue aún en marcha. Precisaron también que no desvelarán las medidas que tomarán hasta que no concluya el expediente.

Contra la Ley de Reproducción Asistida

En su web, el ministerio advierte de que «al margen de la consideraciones éticas de tales prácticas (incluida la recepción de semen de banco de donante para una inseminación casera), todas ellas vulneran de manera directa diferentes preceptos de las normas que regulan en España la realización de las técnicas de reproducción asistida», que garantiza, entre otras cosas, el anonimato de la donación.

Hace también hincapié en los riesgos sanitarios. «Entre ellos, la posibilidad de que de tales prácticas se derive la generación de nacidos que sean sujeto de malformaciones o enfermedades congénitas» o de que los donantes transmitan a las receptoras «enfermedades infecciosas a través del semen». Advierte, asimismo, de que «la reparación de daños que se puedan causar a las mujeres que recurran a estas prácticas, carece de la protección legal prevista para la aplicación ordinaria de las técnicas de reproducción humana asistida».

El de banco, tampoco

En la citada web, las autoridades sanitarias también advierten a la población de que «obtener el semen procedente de un banco de esperma sin recurrir a ningún centro de reproducción asistida» igualmente entraña riesgos. En este caso, la inseminación también es casera. El banco envía el producto al domicilio con un kit para que la mujer se insemine.

Según el Ministerio, este proceso, al igual que el de los foros de contactos, se realiza sin ningún tipo de supervisión médica para la paciente y, además, «sin necesidad de ningún control aduanero».