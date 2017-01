La gripe ha alcanzado ya este año el nivel de epidemia moderada

Fiebre alta (hasta 39 grados), escalofríos, dolor muscular y de cabeza, estornudos, tos intensa y persistente, rinorrea, lagrimeo y faringitis son los síntomas que llenan las urgencias de los principales hospitales de la mitad norte de la Península y Baleares y que indican que la gripe ha llegado. El resto de las comunidades, que ahora tienen casos esporádicos, previsiblemente se irán sumando a la primera oleada de gripe en los próximos días. Este año, la infección viral ha entrado por el norte, por Asturias, y ha ido bajando, a diferencia de otros años, como explica el doctor José Luis Cañada, del Grupo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). Cataluña y Baleares fueron las siguientes comunidades en verse afectadas.

La bajada de temperaturas ha sido un caldo de cultivo ideal para el virus influenza, que en estas condiciones adquiere mayor estabilidad y permanece más tiempo en el aire, en especial si es seco. Otro factor importante ha sido que el ascenso de la gripe ha coincidido con las fiestas navideñas, llenas de reuniones sociales y familiares, lo que a facilitado la transmisión del virus.

Los primeros en «caer « suelen ser los más pequeños, apunta el doctor Cañada, y de ahí pasa al resto de la familia. Las urgencias de los grandes hospitales acusan el incremento de casos, aunque aún no llegan a colapsarse. Desde la Consejería de Sanidad de Madrid indican que el plan de choque, que prevé incorporar más personal sanitario, no se ha activado aún y esperan que en la próxima semana aumente la presión asistencial, ya que aún no estamos en el pico de esta primera oleada. El doctor Pedro Villareal, del hospital Clínico San Carlos de Madrid, apunta que probablemente en la última semana de enero se registre una mayor incidencia en la capital.

El pico está por llegar

En Cataluña, la epidemia de gripe, comenzó el pasado 29 de diciembre y ha disparado también las urgencias en algunos hospitales de referencia de Barcelona, como el Sant Pau, el Clínic o el Vall d’Hebron. En el primero, las asistencias en el servicio de urgencias se han doblado con respecto a un día de actividad normal. «En estos momentos estamos viendo una media de 300 pacientes al día, la mayoría por gripe, lo que supone un 50 por ciento más de lo habitual», según precisa el responsable de la Unidad de Urgencias del Hospital de Sant Pau, Salvador Benito.

En conjunto, «en la semana de Navidad hemos llegado a 149,1 casos por 100.000 habitantes. En este momento estamos en epidemia moderada. Teniendo en cuenta que el año pasado se alcanzaron 375 casos por 100.000 habitantes, todavía quedan 200 casos para igualar al año pasado», explica. En Madrid, con 120 casos por 100.000 habitantes. En Cataluña hay 111,03 casos por cada 100.000 habitantes.

No se puede hablar de adelanto de la gripe, por que «es imprededible. Llega generalmente con los Reyes Magos, aunque el año pasado se retrasó y tuvo menos incidencia. Fue débil pero larga. Todos los años supera el umbral epidémico, que está en 80 casos por 100.000 habitantes. Lo últimos quince años ha estado entre 250 y 350 casos por 100.000 habitantes», aclara el doctor Cañada, de Semergen.

«En España y Europa, el virus predominante es el del tipo A, subtipo H3», precisa la experta. Matiza que, al igual que el año anterior, en el que la cepa predominante fue la AH1, este virus convive con otro del tipo B, aunque este último no es tan determinante porque provoca menos casos», señala Anna Martínez de la Subdirección General de Vigilancia y Emergencias de Salud Pública de Cataluña.