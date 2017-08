Google se colocó el pasado domingo en el punto de mira después de que una carta interna de uno de sus empleados se hiciera pública e incendiase las redes sociales. Se trataba de un manifiesto que justifica y defiende que la muy baja presencia de mujeres en la «tecnología» se debe a diferencias biológicas.

Según un ingeniero, de sexo masculino y sin identificar, «hombres y mujeres son biológicamente diferentes de muchas maneras». Explica que «las mujeres están más inclinadas hacia los sentimientos», son «más inestables» y se «interesan más en la gente»; los hombres, por su parte, lo hacen «en cosas». Es por ello que no están «capacitadas para hacer el mismo trabajo que los hombres» en una compañía tecnológica ni para ocupar posiciones de liderazgo.

En la carta, de 3.000 palabras que ocupan diez páginas, el empleado de Google no duda en afirmar que las capacidades naturales de los hombres les llevan a convertirse en programadores informáticos, mientras que las mujeres son, según el autor, más proclives a dejarse llevar por «los sentimientos y la estética en lugar de [por] las ideas». Una supuesta inestabilidad emocional que hace que ellas no sean capaces de desempeñar «trabajos con un gran estrés» y que opten por carreras de los ámbitos social y artístico.

Esta nota, que la prensa estadounidense describe como «sexista» y que se titula «La brújula ideológica de Google», ha reavivado el debate acerca de la existencia de una «cultura machista y de acoso» en la comunidad de la tecnología, casi siempre dominada por los hombres. En Google apenas hay mujeres en puestos técnicos o de responsabilidad y ya ha sido denunciada en el pasado por la diferencia salarial entre hombres y mujeres que ocupan puestos similares.

El gigante tecnológico ha reaccionado rápido y ha actuado: Danielle Brown —presidenta de diversidad e integración— ha enviado una nota a todos los empleados aclarando que «ese no es el punto de vista de la compañía». Recalca: «Somos inflexibles en nuestra creencia de que la diversidad y la inclusión son claves para el éxito de nuestra compañía y seguiremos luchando por ello y comprometidos por que sea así a largo plazo». Sin embargo, en el comunicado también se defiende que «todo el mundo en Google debe sentirse libre para opinar». Contactado por la agencia de noticias AFP, la compañía no ha hecho ningún comentario. No está claro si el gigante de Internet tiene previsto tomar medidas disciplinarias contra el ingeniero en cuestión.

La publicación de la polémica carta del ingeniero llega después de escándalos y renuncias relacionadas con la falta de diversidad en Silicon Valley. Travis Kalanick, co-fundador de la Uber, renunció 21 de junio después de una serie de referencias y las renuncias de los empleados y ejecutivos de alto nivel, en medio de acusaciones de sexismo y el acoso. El ex jefe de la gigante de alquiler de coches con conductor, conocido por sus chistes sobre sus conquistas femeninas, fue acusado alentar una cultura que conduce a abusos.