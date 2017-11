El Gobierno balear niega que haya «adoctrinamiento» en las aulas de la Comunidad El consejero de Educación, el socialista Martí March, ha afirmado que «no hay ninguna queja ni ninguna denuncia» en ese sentido en su departamento

Josep María Aguiló

Seguir 21/11/2017 14:16h Actualizado: 21/11/2017 14:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El consejero de Educación del Gobierno balear, el socialista Martí March, ha afirmado este martes que «a día de hoy» en su departamento «no hay ninguna queja ni ninguna denuncia» por presunto adoctrinamiento ideológicoen las aulas de la Comunidad. March ha respondido así a la pregunta que, en ese sentido, le ha formulado la diputada de Proposta per les Illes (PI) Maria Antònia Sureda en el pleno ordinario celebrado esta mañana en el Parlamento autonómico.

«En Baleares el problema no es el adoctrinamiento, tenemos problemas más importantes», ha recalcado el consejero, en referencia, por ejemplo, a la necesidad de contar con más recursos para Educación o al propósito de disminuir las ratios de alumnos por aula. March ha calificado de «irresponsable» que en la actualidad se pueda estar extendiendo «una duda total sobre toda la comunidad educativa». En ese sentido, ha responsabilizado al PP y a Ciudadanos de estar «politizando la educación como no se había hecho nunca», en el contexto de la actual situación política en Cataluña. «Vamos por mal camino», ha apostillado el consejero.

Cabe recordar que en la presente legislatura preside el Gobierno balear la socialista Francina Armengol, que cuenta con el apoyo directo del PSOE y de MÉS por Mallorca, así como con el aval externo de Podemos y de MÉS por Menorca. Por lo que respecta a March, es una persona de talante moderado, pero en ocasiones algo vehemente en sus declaraciones públicas, lo que no contribuye a que en estos momentos fluya el diálogo entre los distintos partidos isleños para hablar sobre la problemática educativa.

En sentido estricto, las recurrentes denuncias de padres por el presunto adoctrinamiento ideológico de sus hijos, hechas sobre todo en los medios de comunicación, no han empezado en esta legislatura, sino que se remontan a varios mandatos atrás. Sin embargo, es ahora cuando ese problema se ha convertido en continuo objeto de debate político y mediático. A ello hay que añadir que, además, en el presente mandato se ha vuelto al sistema de inmersión lingüística en catalán en los centros educativos de la Comunidad, hecho que también ha suscitado quejas de padres o de entidades como la Fundación Nacional Círculo Balear.

Históricamente, la mayoría del profesorado de las Islas podría considerarse próxima a posiciones nacionalistas o independentistas, si bien ello no tendría que presuponer, en principio, una predisposición al adoctrinamiento de los alumnos por parte de dichos docentes. No obstante, en estos últimos meses tanto el PP como Cs han alertado de que esa presunta manipulación ideológica no sólo existiría con total seguridad, sino que además se habría incrementado en este curso.

Cabe recordar, en ese contexto, que el pasado mes de octubre la Fiscalía de Menores inició una investigación relacionada con la posible realización en algunos centros educativos de Baleares de «actos relacionados con el hecho de implicar o hacer participar a menores en actos reivindicativos ajenos al ámbito educativo o relacionados con su participación en manifestaciones o concentraciones en horas lectivas». Dichas actuaciones habrían sido promovidas por profesores de varios centros públicos y estarían relacionadas con el apoyo al referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. Para la Fiscalía, «tales actuaciones han podido incidir en los derechos de todo tipo en el ámbito de la protección de los menores».

Más recientemente, la pasada semana, el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento balear, Xavier Pericay, entregó al Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, un informe en el que se recogen casos de presuntos adoctrinamientos y manipulaciones ideológicas «de extrema gravedad que conculcan derechos fundamentales». Pericay explicó a los medios que «el modelo balear es un modelo mimético del modelo catalán» y señaló que pese a que el Gobierno balear afirma y reitera que no hay adoctrinamiento en las aulas, realmente sí lo habría. El diputado autonómico de Cs indicó que si hasta ahora no se han producido más denuncias, sería «por miedo a represalias» contra los hijos de los padres denunciantes.