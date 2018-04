Gestionar el riesgo, gestionar la vida

Sebastián Álvaro

Hay días que terminan muy tristes. Eso ha ocurrido este sábado cuando un alud arrastró en los Alpes suizos a un grupo de esquiadores españoles, provocando la muerte de tres de ellos. En las últimas semanas ha habido varias víctimas de avalanchas lo que siempre genera cierta intranquilidad y la malsana costumbre de buscar culpables. Quizás convendría recordar en estos momentos que, desde que nacemos, tenemos que gestionar los peligros que nos rodean. Desde conducir un coche a escalar una montaña.

En los últimos tiempos, buena parte de la sociedad española se ha sumado a la práctica de actividades al aire libre, muy saludables tanto para el cuerpo como para la mente; pero cuando nos exponemos a la Naturaleza somos especialmente vulnerables. Y el riesgo cero no existe, ni en la montaña ni en la vida.

El esquí de montaña es una de esas actividades que nos hace vivir ese tipo de emociones que no se encuentran en la vida cotidiana. Pero siempre que acometemos peligros es necesario mantener la cabeza fría. Más todavía cuando vemos comportamientos del clima inusuales, como ha ocurrido este invierno, que ha nevado tarde, con grandes espesores y con bruscos cambios de temperatura. Recordar que es muy difícil prever el riesgo de aludes, incluso para un experto. Que el (BPA) Boletín de Prevención de Aludes es sólo una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones. Y que es mejor quedarse por debajo de nuestras posibilidades y blindarse con dosis de prudencia que, generalmente, nos han permitido sobrevivir. No se trata de cobardía. El autocontrol y la cabeza fría, es la única forma de gestionar el riesgo. Como he dicho tantas veces el objetivo no es hacer cosas muy difíciles y peligrosas, sino regresar a casa a compartirlas con las personas que nos quieren.

*Sebastián Álvaro, creador del programa «Al filo de lo imposible»

