La Fundación Nobel deja de invertir en fabricantes de armas nucleares

La ONG noruega Future in Our Hands ha instado a los suizos de Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) a no recoger el Nobel de la Paz el próximo 10 de diciembre en Oslo. La razón: un informe de la organización Facing Finance y del canal público alemán ZDF que denuncian a la Fundación Nobel de invertir en empresas que fabrican armas nucleares. Sin negar las acusaciones, el director de la Fundación Lars Heikensten ha indicado que «el momento elegido es desafortunado» anunciando que la institución que dirige este exbanquero abandonará sus inversiones en empresas relacionadas con la fabricación de armas nucleares.

El casi un millón de euros que se entrega a cada premio Nobel según lo que indica el testamento del industrial sueco inventor de la dinamita, Alfred Nobel (1833-1896), podría proceder de los dividendos de estas inversiones y contradecir directamente el objetivo del premio, y del premio de este año en particular, que recibirá una sobreviviente de Hiroshima: la canadiense de origen japonés Setsuko Thurlow (85) ha aceptado recoger el premio en nombre de los más de 140.000 muertos por la bomba atómica lanzada por Estados Unidos el 6 de agosto de 1945 sobre Japón.

Heikensten –que supervisa desde Estocolmo las instituciones encargadas de atribuir en Suecia los premios de Literatura, Medicina, Física y Química, y en Noruega el de la Paz– ha asegurado un endurecimiento de las reglas éticas de la Fundación que se ha dado un plazo de 12 meses para salir de los fondos que invierten en empresas que fabrican armas de destrucción masiva. Desde Oslo, el director del Instituto Nobel Olav Njølstad ha saludado los esfuerzos para romper los vínculos entre el Nobel y las armas nucleares, tras reconocer que éstos dañan gravemente la imagen de la institución sueca.

Desde Génova, Ican ha criticado el viernes a la Fundación Nobel rechazando sin embargo renunciar a recoger el premio. No aceptarlo no ayuda a nadie, indican desde Ican. «Todo lo contrario, el dinero del premio debe ir hacia el trabajo por la prohibición de las armas nucleares y su implementación». Heikensten ha indicado que desde el informe financiero de 2016 y el endurecimiento del marco ético de la Fundación, no existen nuevas inversiones en fondos de empresas que no respetan las convenciones internacionales sobre minas terrestres o bombas de racimo o que inviertan en armas nucleares.