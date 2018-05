Las fugas de menores aumentan un 125% impulsadas por la violencia de su entorno Según la Fundación ANAR, detrás suele existir maltrato físico, psicológico o una mala relación con los padres

Isabel Miranda

Cada vez más menores cogen la puerta de su casa y huyen. En 2017, las fugas crecieron un 125% respecto al año anterior, según los datos presentados ayer viernes por la Fundación ANAR, correspondientes a su teléfono para Casos de Niños Desaparecidos. En concreto, pasaron de 199 huidas en 2016 a 446 en 2017. Ahora las fugas ya suponen el 80% de los 558 casos de desapariciones que atendió la organización el año pasado. «Es una tendencia que se está dando en toda Europa», explica a ABC Diana Díaz, directora del Teléfono ANAR.

Los datos del Ministerio del Interior son aún más alarmantes. Hasta el 3 de mayo, los últimos disponibles, mantenía activos 2.749 casos de menores desaparecidos, 17 de ellos de alto riesgo por existir peligro para su vida. Del total de estos casos, 1.264 fueron de menores en centros de acogida. «Detrás de una desaparición voluntaria hay amenazas y causas que la provocan», explicó el Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. «Hoy los peligros se multiplican con internet y la violencia se extiende con mayor rapidez».

Desde ANAR relacionan el aumento de las fugas con dos posibles causas: la difusión de su Teléfono 116000, cada vez más conocido, y el aumento de la violencia en el entorno de los menores. «Las situaciones de violencia a las que se enfrentan han aumentado de forma exponencial, se han multiplicado por cuatro desde 2009», explica Díaz. Según constata la Fundación, el maltrato físico, el maltrato psicológico continuado y la dificultad de relación con los padres son los principales motivos para la huida, a veces agravados por otros problemas psicológicos, acoso o abusos.

«Desde que murió mi madre, mi padre se descontroló. Tengo marcas por todo el cuerpo y hace tres semanas de la última paliza, por eso me fui, no quiero volver nunca por favor», explicó una joven de 14 años a ANAR. «Mi madre me suele decir que fui un error, que no debería haber nacido, que le estorbo. Siento que ya no pinto nada», dijo otra joven, también de 14.

La edad más frecuente a la que los menores huyen se sitúa en los 16-17 años. Pero esta huida nunca es la solución y encarna también un alto riesgo para los jóvenes. Uno de cada seis menores fugados en Europa pasará la noche a la intemperie; uno de cada ocho robará o mendigará para sobrevivir y uno de cada 12 correrá un serio peligro de sufrir algún tipo de abuso. Por ello, ANAR insiste en que se denuncie lo antes posible, sin dejar pasar ni 24 horas.

Secuestros parentales

El secuestro parental fue el segundo motivo más habitual de la desaparición de un menor en España en 2017, con 42 casos. Suelen tener en torno a 8 años y su desaparición dura más tiempo que la media. Con 36 casos registrados, la expulsión del hogar fue el tercer motivo de desaparición, seguido de la pérdida u accidente, con 25. Por último, se registraron 5 casos de menores extranjeros no acompañados y 4 de secuestro por parte de un tercero. «Los menores extranjeros no acompañados son nuestro gran desafío: llegar a atenderlos. Sabemos que piensan especialmente en el suicidio», explicó Díaz.

«Tras cada dato hay un sufrimiento enorme», constató Juan Carlos Quer, padre de la joven desaparecida en 2016, Diana Quer. En representación de las familias de personas desaparecidas, Quer pidió que la Ley Integral contra la Violencia a la Infancia «no olvide jamás» tanto a los menores desaparecidos como a sus familiares. «Porque tan infancia son los niños que son objeto de agresión como los desaparecidos que no sabemos su paradero (...) Ojalá podamos sacar lo mejor de lo peor».