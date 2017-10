Una joven lee el New York Times en una tableta

Fuerte subida de suscripciones a diarios en EE.UU, también en papel Los jóvenes encabezan la demanda de la versión impresa de las cabeceras tradicionales

Manuel Erice Oronoz

@manuelerice Seguir CORRESPONSAL EN WASHINGTON 23/10/2017 21:09h Actualizado: 23/10/2017 21:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Algo está cambiando en el mercado de la prensa en Estados Unidos. La progresiva aceptación de los usuarios digitales a pagar por contenidos, gracias a plataformas de música y cine, y el terremoto político y mediático que supuso la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, están reforzando el número de lectores y los ingresos de las cabeceras tradicionales de los periódicos. Hasta el punto de que Estados Unidos es el país occidental que registra este año un mayor incremento de las suscripciones de pago.

Frente al 9% de crecimiento (en comparación con el ejercicio anterior) que contabilizó el sector en 2016, el porcentaje casi se ha duplicado, un 16%, en lo que va de año, según un estudio de Reuters Institute. El voluminoso informe concluye que fueron los más jóvenes los impulsores de este aldabonazo. El grupo entre 18 y 24 años pasó de una subida del 4% el año pasado a otra del 18% este ejercicio. El que va de los 25 a los 34 años lidera el incremento en 2017, con un 20% en 2016.

Cambio de tendencia

Pero hay algo más. La destilación de los datos que van registrando los diarios estadounidenses alumbra algunos cambios de tendencia sorprendentes. Las cabeceras tradicionales dan cuenta de un fuerte aumento de las suscripciones de pago, también en sus versiones de papel, en el que los más jóvenes encabezan las preferencias. Un giro que si se consolida en el tiempo, pondría en tela de juicio el principio extendido de que la prensa en papel está al borde de la desaparición.

Un repaso a las cabeceras confirma los datos globales del estudio de Reuters Institute. Entre las revistas, desde noviembre, el New Yorker ha duplicado el número de suscripciones que ofrecen a un tiempo las versiones digital e impresa. Entre los más jóvenes (18-24), con un incremento global del 109%; entre los que tienen de 25 a 34 años, el incremento ha sido aún mayor, de un 129%. En parecidos términos se ha comportado The Atlantic, aunque su ratio entre los más jóvenes es aún más apreciable, con un aumento del 130%. En el mismo periodo, el magazine de Boston registró una subida del 70% en la franja de edad comprendida entre 18 y 44 años.

Los expertos norteamericanos comienzan a mirar 2017 de forma distinta, también en el caso de los diarios. Tanto The New York Times como The Washington Post están ganando suscriptores a mucha mayor velocidad. La cabecera neoyorquina precisa que en el grupo de los millennials (18-24), ha logrado este año un aumento del 9% con relación a 2017. El hecho de que se hayan disparado las suscripciones puede ser relevante. Pero si se limitara únicamente a los periódicos críticos con Donald Trump, dada la extraordinaria y sonora guerra que enfrenta al presidente con las cabeceras más liberales, los datos generarían una expectativa más limitada.

Pagar por contenidos

El hecho es que también el conservador The Wall Street Journal, el referente informativo de Wall Street, declara haber duplicado el número de suscripciones y llama la atención del protagonismo de los llamados millennials. Uno de sus portavoces recalca al diario digital Politico: «Estamos observando que los grupos de edad entre 18 y 24 años y entre 25 y 34 años son los protagonistas de este incremento».

Según los expertos, asoma en el horizonte la esperanza de que los jóvenes estén acostumbrándose a pagar por contenidos en internet, gracias a Netflix, Spotify y otras plataformas. Aunque queda mucho incrementar el escaso 16% de estadounidenses que pagan hoy por la información digital.