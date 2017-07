El fuego de Hellín rebate la tesis oficial y calcina ya casi 4.000 hectáreas

Mientras un vecino de La Parrilla informa a ABC de que lleva fuera de casa 5 días sin poder alimentar a sus animales un helicóptero cargado de agua sobrevuela Molinicos. El aldeano fue desalojado el jueves pasado de la pedanía, próxima a la zona cero del incendio que ha devastado ya casi 4.000 hectáreas forestales en la comarca del municipio albaceteño de Yeste. A su lado, Antonio González, vecino y concejal de Molinicos, vaticina que cuando este hombre retorne al cortijo encontrará a su fauna muerta, víctima de la sed, del calor y del humo.

La humareda ocasionada por el siniestro aporta a Molinicos un color frío, de «CSI Miami». Las autoridades han aconsejado al millar de vecinos de esta población que no salga de casa para evitar respirar aire tóxico, pero al mediodía la atmósfera le da un breve respiro. Varias decenas comentan en la plaza principal el avance del fuego, desbocado por completo en uno de sus frentes, el que, desde Los Calares, se desplaza por el margen izquierdo de la sierra hacia el nacimiento del Río Mundo.

Antonio cree que la importancia estratégica del parque natural deja a los vecinos de Molinicos desasistidos. Tiene claro que los medios de extinción priorizarán la salvación de la zona protegida respecto a la masa boscosa que no tiene este distintivo. Con todo, ensalza el esfuerzo llevado a cabo por los retenes y los militares, pero no califica de igual modo a los responsables políticos, a los que acusa de ineficaces. En este sentido, afirma que el fuego inicial se controló en apenas una hora, pero la parada técnica de los medios aéreos sin que otros les sustituyeran, propició que resurgiera con violencia.

Las poblaciones afectadas aguardan a que todo acabe para exigir responsabilidades. El problema es que, lejos de extinguirse, el incendio se refuerza. En un día las llamas han devorado otro millar y medio de hectáreas. Por esta razón, en las zonas cercadas por el fuego muestran su incredulidad respecto a las informaciones oficiales. «Nos dicen desde el jueves que el incendio está controlado, pero lo cierto es que cada vez desalojan más aldeas y llegan más soldados de la Unidad Militar de Emergencias», asegura un vecino de Yeste, para quien las contradicciones abonan la desesperación de los que observan impotentes la destrucción de su hábitat.

Los estragos del incendio no son perceptibles desde El Pardal, a medio camino entre los 3 pueblos afectados (Yeste, Molinicos y Riópar), pero es un enclave idóneo para observar su evolución. Desde su altura son perceptibles al menos 11 focos cercanos al parque natural de Los Calares, donde, a pesar de los esfuerzos, irrumpió el fuego ayer. En concreto por el cortijo de Fernando, puerta de acceso a la masa forestal de lujo. La rápida actuación de los equipos de extinción evitó que se propagara. Uno de los objetivos centrales es impedir que ardan más hectáreas protegidas. De ahí que al mediodía volaran simultáneamente cinco helicópteros, como en una escena de «Apocalipsis Now» con el agua en el papel del «napalm».

A pesar de la resistencia del incendio, las administraciones no escatiman esfuerzos en apagarlo. Más de 400 personas participan en la extinción y ha sido desalojado casi medio millar de vecinos de 18 pedanías. Centenares de ellos han sido realojados en albergues de Yeste y Molinicos. Precisamente, la Junta pone especial énfasis en el trabajo desarrollado para preservar la seguridad de las personas, incluidos los bomberos forestales de los retenes. En este sentido, una fuente asegura que es preciso no cercenar con órdenes políticas la actuación de quienes saben perfectamente cómo atajar un incendio. «Es como si a los GEO se les impidiera entrar en una vivienda donde hay yihadistas radicales sólo porque cabe la posibilidad de que estén armados». En su opinión, no es incompatible salvar las vidas humanas y salvar el bosque.