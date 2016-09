Francisco pide oraciones por los cuidadores de enfermos de alzhéimer

Consciente de que a veces los cuidadores sufren más que los enfermos de alzhéimer, el Papa Francisco ha pedido este miércoles oraciones por las personas «que están al lado de los enfermos, y saben intuir sus necesidades, incluso las más imperceptibles, porque los miran con ojos de amor».

El Santo Padre ha comentado a decenas de miles de peregrinos participantes en la audiencia general que «el lema de la XXIII Jornada Mundial del Alzhéimer, que se celebra hoy es ‘Acuérdate de mí’. Invito a todos a acordarnos de los enfermos y de las personas que los acompañan», una tarea que a veces resulta muy difícil al tener que renunciar al trabajo fuera de casa.

Perdón

Siguiendo el tema de las catequesis de este año, el Papa ha afirmado que «la misericordia se manifiesta sobre todo en el perdón: ‘No juzguéis y no series juzgados; no condenéis y no series condenados, perdonad y seréis perdonados’».

Según Francisco, eso significa en la práctica que «no tenemos el poder de condenar a un hermano nuestro que se equivoque, pues no estamos por encima de él, Tenemos, más bien, el deber de recuperarlo a la dignidad de hijo de Dios Padre».

Al margen del texto escrito, el Papa ha insistido en que «el cristiano debe perdonar. Pero, ¿por qué? ¡Porque ha sido perdonado por Dios! Lo recitamos cada día en el Padre Nuestro: ‘perdónanos como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden’».

En una reflexión espontánea ha añadido: «¡Cuanta necesidad tenemos de ser mas misericordiosos! De no hablar mal de los demás, de no despellejarles… de vivir nuestra vida en el amor y en el donarse».