Un francés exige 45 millones de euros a Uber por haber provocado su divorcio

Un francés ha denunciado a Uber y le exige que la empresa le pague 45 millones de euros porque, a su juicio, esta provocó su divorcio por un fallo informático, según informa el diario «Le Figaro». El demandante, un hombre de negocios de la Costa Azul, acusa a la aplicación de haber registrado un seguimiento de sus idas y venidas, lo que despertó las dudas de su esposa sobre una posible infidelidad, y ha derivado en un proceso de divorcio.

Fue el propio hombre quien, por un descuido, puso toda la información en manos de su mujer. Cogió prestado el iPhone de su esposa y se conectó a su cuenta de Uber para pedir un coche. Sin embargo, aun cerrando la sesión, el teléfono continuó recibiendo la información relativa a sus viajes a través de notificaciones. Así, el móvil de la esposa recibía datos como el nombre del conductor, la matrícula del vehículo o la hora de llegada.

Le Figaro ha hablado con un portavoz de Uber, que no ha querido pronunciarse respecto al tema. «Uber no habla públicamente sobre casos individuales, y menos sobre uno implicado en un proceso de divorcio entre una pareja», ha asegurado al medio francés.

Sin embargo, Le Figaro asegura que este fallo no se limita a un caso individual, sino que el diario ha probado ha tratado de reproducir lo que le pasó al hombre. Así, explican que cuando se conecta una cuenta de Uber en un iPhone, aunque después se desconecte siguen llegando las notificaciones cuando se usa la aplicación en un segundo teléfono. Para ello no es necesario introducir la contraseña, por lo que solo proporciona los datos básicos, no los más concretos.

Este fallo, asegura Le Figaro, lo sufren los dispositivos que cuentan con una actualización del iOS anterior a la del pasado 15 de diciembre, mientras que los teléfonos que cuentan con Android, al parecer, no se han visto afectados.