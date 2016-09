La foto de un conductor de tren bala manejando el convoy con los pies en alto indigna a Japón

La foto en la que se ve a un conductor de tren bala japonés manejando el convoy con los pies en alto sobre los controles ha despertado duras críticas en las redes sociales niponas y ha llevado a la compañía operadora del servicio a castigar a su empleado.

La instantánea fue tomada el pasado 6 de septiembre y publicada el mismo día en la red social Twitter.

Tōkaidō Line shinkansen driver spotted driving with his feet up on September 6. (via @yamamoto1go2) pic.twitter.com/nXmt4z4uyc