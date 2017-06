Los zapatos rojos de Daniel Rodríguez le salvaron de ser arrollado por un tren en Milán. El joven de Motril (Granada) fue con una veintena de amigos a celebrar una despedida de soltero a la ciudad italiana el 30 de abril. Sin embargo, toda la fiesta terminó cuando Rodríguez apareció malherido en las vías del ferrocarril de la estación Garibaldi. Dos meses después, aún no se sabe lo que ocurrió.

Tras una operación de ocho horas a vida o muerte, en la que le intervinieron las vértebras cervicales que tenía dañadas, el joven, de 27 años, se va recuperando a pesar de tener una movilidad reducida. «Las primeras informaciones eran muy pésimas», confiesa su tío, Felipe Rodríguez.

Sin embargo la pesadilla aún no ha terminado para esta familia de estibadores. El pasado lunes recibieron un comunicado en el que les informaban que no recibirían ningún apoyo económico para el traslado de Dani de Milán al Hospital Nacional de lesionados medulares en Toledo, lugar en el que el joven iba a continuar su rehabilitación. La cantidad que necesitan para traer al granadino a España ronda los 20.000 euros porque el desplazamiento debe ser en un avión medicalizado y con un equipo médico.

Campaña #Danidebevolver

La letrada de la familia explicó que ha solicitado ayuda a varios organismos españoles, como el consulado de España en Milán o la embajada de España en Roma, para que «el organismo competente se haga responsable del traslado», pero señaló que hasta el momento han rechazado hacerse cargo, según EFE.

Ante esta noticia, familiares y amigos han iniciado una campaña de firmas para que, cuando los médicos italianos lo permitan, traerlo «inmediatamente» a España. Así que las redes sociales, bajo el hashtag #danidebevolver, enlazan la petición de change.org, que tiene ya casi 12.000 firmas, y piden el regreso del granadino.

«Las leyes no contemplaban este tipo de traslado porque no se encuentra en una situación crítica y no se hacen cargo ni las autoridades españolas ni las italianas», explica Rodríguez. Además, anuncia que si finalmente se mantiene esta posición por el organismo competente y el coste no varía, la familia deberá pedir un préstamo.

Todo esto ha afectado negativamente al ánimo del joven, que antes del lunes veía cada vez más cerca su regreso a España. «Está muy desanimado» -manifiesta su tío- «es una persona muy realista y al ver que estamos barajando esta cantidades se encuentra muy bajo de ánimo».

«Estamos muy desamparados»

No obstante, Felipe Rodríguez mantiene la esperanza de que se llegue a alguna solución y de que su sobrino recupere toda su movilidad. Este estibador aún recuerda cómo fueron los primeros momentos desde el incidente y cómo los han tratado las autoridades: «Estuvimos y estamos muy desamparados». Comenta que desde el momento en el que recibieron los primeros informes se sintieron muy «desprotegidos», ya que no entendían «nada» a causa del idioma. Asimismo, señala la actuación del consulado. «El cónsul no nos trató todo lo bien que debería, nos ofreció un albergue y no creo que fuera el mejor sitio para que estuviera la familia después de lo sucedido».

Al final, la familia se decantó por alquilar ellos mismos un apartamento en la ciudad y, desde entonces, llevan instalados allí los padres, la hermana y la novia de Dani. Todos han tenido que dejar sus respectivos trabajos y hacen un gran esfuerzo económico cada día que están ahí.

Mientras tanto, Dani Rodríguez, físico investigador de un centro adscrito a la Universidad de Valencia, sigue en el hospital italiano sin saber qué pasará y queriendo volver a su tierra.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Exteriores aseguran que están haciendo un seguimiento del suceso a través del Consulado General de Milán para conocer las circunstancias que se dieron la noche del 30 de abril, pues aún se desconocen. Y en cuanto al traslado, explican que estos casos dependen del seguro médico que le corresponde a cada ciudadano y de la valoración de los servicios de salud.