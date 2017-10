Facebook Un vendedor de flores salva a una joven de ser violada por 25 hombres en Florencia Gaia Guarnotta ha contado su experiencia en Facebook para concienciar sobre la importancia del feminismo y para agradecerle a su «héroe» que la salvara del grupo de italianos borrachos que estaban acosándola

Hace tan solo semana una joven paseaba las 11.30 horas de la noche por Florencia cuando 25 hombres intentaron violarla. Afortunadamente, gracias a un vendedor de flores pudo escapar.

Gaia Guarnotta relata en un «post» de Facebook cómo vivió los momentos en los que un grupo de italianos borrachos comenzaron a rodearla y a insistirle con que se fuera con ellos. «Bromeaban, me pidieron un selfie… quería irme», comenta la chica. La situación comenzó a complicarse aún más cuando no la dejaban irse del lugar. «En algún momento, ni siquiera puedo explicar cómo me rodearon y comenzaron a decir frases como 'ven con nosotros, te haremos pasar un buen momento, 25 contra uno es una buena noche, haremos que lo disfrutes».

La joven comenta que intentó escapar, aunque la sujetaron por el brazo y empezaron a llamarla «puta» por rechazar sus propuestas. «Me tiraron sus bebidas y pajitas, y uno de ellos, o tal vez un par de ellos, me escupieron o trataron de escupirme, mientras todos los demás estaban grabando con sus teléfonos móviles».

Ante esta situación, Hossein Alamgir, un vendedor de flores de Bangladesh, intervino para ayudar a Guarnotta y llevarla a un lugar seguro. «Me dio un pañuelo para secarme las lágrimas y una toalla para limpiarme, me invitó a cenar y me regaló una rosa».

«Si Hossein no hubiera estado aquí esa noche, no hubiera podido contar mi historia ahora», escribió. «Sin saber cómo agradecer el gesto, le di una foto de mi pasaporte para que pudiera recordar para siempre la cara de la chica que salvó esa noche».

La joven continúa en la publicación buscando las palabras adecuadas para agradecerle al vendedor de flores que la ayudara. «Gracias a Dios, hay personas en el mundo como Hossein, que ayudan sin querer nada a cambio. Es una cara que nunca olvidaré «, asegura.

Guarnotta finaliza su relato explicando que la razón por la que decidió publicar su historia en las redes sociales es para concienciar de la importancia del feminismo y del error que es creer que estas situaciones las provocan personas extranjeras. «He decidido escribir lo que me pasó porque muchos piensan que no hay necesidad del feminismo, de la antisexismo, que en el fondo esos chicos solo estaban bromeando o que 'los extranjeros en su casa'. Los medios dicen que 'el extranjero es malo' que la misoginia no existe, que el hombre y la mujer son iguales, que tienen los mismos derechos y las mismas libertades... eso es lo que sabemos que no es así»