Jen Anderson tiene un hijo de 3 años. Al pequeño le gusta jugar con camiones y rompecabezas. Pero también le gusta ponerse tutús brillantes.

Ella cuenta que el pequeño dice sentirse guapo y valiente por llevarlo. Y Anderson no ha considerado que ello sea motivo para decirle que no los use. Aunque sea un niño.

No iba a contar su historia. Pero se hizo viral a través de Facebook porque ella y su niño vivieron un episodio poco agradable.

Un día en el parque, mientras el pequeño usaba contento su tutú se encontraron con un extraño que los abordó y cuestionó al a mujer por vestir a su hijo con falda. No contento, también se dirigió al pequeño: «Ella no debería hacerte esto», le dijo. «Eres un niño. Es una mala madre, esto es abuso de menores».

Anderson decidió contar su experiencia en un post de Facebook y se hizo viral.

«Puede que el mundo no quiera a mi hijo por quién es, pero yo sí. Vine a este mundo para asegurarme de que lo sabe. Voy a gritar mi amor desde las esquinas. Voy a defender, gritando, su derecho a ir por la calle en paz, con la ropa que quiera. Le voy a enseñar, en todo lo que pueda, que valoro la persona que es, que confío en su visión de sí mismo y apoyo sus decisiones. No importa lo que diga nadie más, no importa quien intente detenerlo o cuán a menudo».