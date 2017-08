El Consejo de Mujeres de Gijón y el Conseyu de Mocedá de Xixón han denunciado ante la Policía Nacional el comentario el terrible comentario realizado a través de Facebook por parte de un usuario de la red que, según su propio perfil, reside en Oviedo.

«Pederasta, machista y violento». Así ha calificado el propio Consejo esta publicación que, pese a haber sido eliminada por el propio Facebook, decía lo siguiente: «¿Sabes cómo hacer llorar 2 veces seguidas a una niña de 4 años?. Fácil, después de violarla te limpias la polla con su peluche favorito».

Pese a que el comentario ya no figura en su muro, el usuario ha decidido persistir en su actitud. Así lo demuestra otra publicación en su muro «OOOooooh... me borraron la publicación del chiste ... podemos seguir aquí si queréis XD». Al hilo de esta publicación se pueden ver múltiples reproches que reflejan la indignación de los internautas. No obstante, también se ven opiniones que parecen aplaudir lo expresado.

Según ha confirmado el propio Consejo de Mujeres de Gijón, los hechos ya están en conocimiento de la Policía, que ya lo está denunciando.