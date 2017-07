Examinarse del carné de conducir: por qué la mayoría no lo aprueba a la primera

¿Cuántos intentos necesitaste para aprobar el carné de conducir? Si fuiste uno de los afortunados en conseguir el permiso a la primera te puedes sentir un verdadero héroe, porque según aseguraba la pasada semana el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, el 73% de los alumnos suspende el carné de conducir en el primer intento.

Pese a que el organismo no facilita la base de datos de la que se extrae ese porcentaje, ABC ha tenido acceso a los resultados obtenidos en 2015 por las alrededor de 6000 autoescuelas que hay en España. De ellos, se desprende que efectivamente de los 872.000 exámenes prácticos que se realizaron en ese año, sólo 176.877 fueron de primera convocatoria, es decir, un escaso 20%.

En lo que se refiere a la prueba teórica, los datos tampoco son mucho más alentadores: de todos los exámenes que se realizaron en 2015, sólo el 46% fueron aprobados en primera convocatoria.

«Dentro de la reforma que tenemos que hacer de la Ley de Tráfico tendremos que reflexionar sobre la conveniencia de introducir cambios en la formación del permiso de conducir», aseguraba Serrano. «Se presentan demasiados alumnos al examen práctico que, quizás, no están lo suficientemente preparados».

Para atajar esta situación, desde el organismo se ponía sobre la mesa la posibilidad de establecer un número mínimo de clases obligatorias, tanto teóricas como prácticas, antes de presentarse al examen.

«Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la medida», apunta Shara Martín, directora general de la consultora Pons Seguridad Vial. «En el entorno europeo la exigencia es un poco o bastante mayor que en España. En Alemania y Portugal, por ejemplo, hay un mínimo de clases tanto teóricas como prácticas. Algo que nosotros creemos que es necesario».

Entre los factores que han podido influir en estos malos resultados, la experta señala la guerra de precios que se ha producido entre algunas autoescuelas: «con la crisis, los precios han bajado y eso ha podido ir en detrimento de la calidad. Es recomendable que antes de apuntarse se lea bien la letra pequeña». Asimismo, asegura, que también puede influir la «impaciencia» del alumno por presentarse al carné cuanto antes, pero subraya: «un buen profesor es el que te dice cuándo estás preparado».

De la misma opinión son desde la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), que en 2014 publicaban una serie de recomendaciones para pasar el examen de conducir ante el repunte de suspensos que se estaba produciendo. «Se debe exigir una formación de calidad desde el principio, lo que incluye una explicación razonada de la materia, de modo que se pueda comprender y asimilar perfectamente. La enseñanza de la conducción es un todo. Las clases teóricas son tan necesarias e importantes como las prácticas», señalaban, y subrayaban que era fundamental «no presentarse al examen si no se está bien preparado».

Los otros condicionantes

Aparte de la formación que recibe el alumno y lo preparado que éste se encuentre, hay otros factores que pueden condicionar el que tenga un poco más de «suerte» a la hora de enfrentarse a las pruebas. Así, tal y como señala Martín, en el caso del examen teórico, el hecho de llevarlo a cabo de manera telemática o en papel puede influir en los resultados.

«La DGT hace tiempo dijo que iba a poner el examen por ordenador en todos los centros, pero hay jefaturas en las que todavía no está y siguen tirando de papel. En este sentido, esos exámenes son más sencillos porque hay un número limitado de modelos y los aspirantes se pueden preparar con ellos, mientras que por ordenador es aleatorio, hay 14.000 preguntas que se van combinando en pruebas distintas».

Por otro lado, en lo que se refiere al examen práctico, las ciudades pequeñas parecen resultar más atractivas entre los futuros conductores. «La intensidad de coches es menor, no se puede comparar una carretera interurbana en Toledo, por ejemplo, que en Móstoles. Aunque el examen en sí sea el mismo, los cierto es que el contexto de tráfico en Madrid es bastante más complicado», admite Martín.

Precisamente, si se ponen en relación el número de aprobados en el examen de conducir B en 2016 con la población de las distintas provincias, se observa como Cuenca (2,26) , Segovia (2,01) o Toledo (1,46), cuentan un con un ratio bastante por encima de la media nacional (1,05).

Elisa F., de 36 años, es un ejemplo de esa «huída» de los habitantes de la capital hacia ciudades con menos tráfico que hagan más llevadero el examen de conducir. «Con 20 años intenté sacarme el carné, aprobé el teórico a la primera, pero el práctico se me resistió. No voy a decir cuántas veces que lo intenté, pero fueron muchas, no lo conseguí y acabé dejándolo», comenta.

Sin embargo, en 2016 decidió retomar su propósito de hacerse con la licencia. «Vi que en Cuenca la gente aprobaba más que en Madrid y decidí intentarlo allí. Era una paliza, porque los fines de semana me tocaba ir para allá en tren a recibir las clases, pero lo conseguí», afirma satisfecha. «Puede que en Madrid también lo hubiese pasado, pero estaba tan desmoralizada que creo que el presentarme en otra ciudad me ayudó a ganar confianza».

Lugo, la ciudad con más conductores

Pese a que Cuenca es el lugar donde más gente se presenta al examen, las provincias el porcentaje de conductores más alto se encuentran en el noroeste de nuestro país, así encontramos cómo tres provincias gallegas: Lugo (64,14%), Pontevedra (63,26%) y La Coruña (62,74%), son las primeras en el rankin superando en varios puntos porcentuales a la media nacional (56,95%).

«Además de otros temas sociodemográficos y culturales, las razones que podría explicar este dato son una orografía complicada, poco o nulo transporte público o alternativas que no sean el vehículo privado para acceder a determinadas zonas por la existencia de pueblos de tamaño muy reducido», señala Martín.