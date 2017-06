Estas son las principales novedades de la nueva Selectividad

La nueva Selectividad de la polémica Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) introduce algunos cambios respecto a la prueba de acceso a la Universidad, la antigua PAU.

La nueva Selectividad de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) introduce solo algunos cambios respecto a la prueba de acceso a la Universidad, la antigua PAU. No ha habido finalmente reválida, es decir, una prueba externa para superar el Bachillerato (como había planteado el anterior ministro, José Ignacio Wert), no será necesario llegar al examen con un 5, como se planteó en algunos borradores, si no con un 4 como venía siendo hasta ahora y tampoco contará con las 350 preguntas tipo test, que también propuso Wert. Eso sí, se elimina Filosofía como asignatura obligatoria.

La nueva prueba es, por lo tanto, muy similar a la anterior. En noviembre del pasado año, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo y Segundo Píriz, presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE) ratificaron un acuerdo para esta nueva Selectividad, ahora llamada EvAU (Evaluación de Acceso a la Universidad) o EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad).

El acuerdo alcanzado fue una respuesta a las quejas de la comunidad educativa y que obligaron al Gobierno a dar marcha de la ambiciosa Lomce.

¿Cuándo empiezan?

La nueva Selectividad fijada por la Lomce arranca hoy (6,7 y 8) en Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid y La Rioja, cuyos alumnos serán los primeros en realizar esta prueba.

Le siguen (7, 8 y 9 de junio): Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra, Galicia, Canarias y País Vasco; el 8, 9 y 12 Cantabria y el 12, 13 y 14 Andalucía y Murcia. Los últimos serán los alumnos de Castilla y León y Cataluña (13, 14 y 15).

¿Cuándo finalizan?

Las pruebas deberán finalizar antes del día 16 de junio, de acuerdo con el Real Decreto que establece las características de esta evaluación. Los resultados provisionales serán publicados antes del 30 de junio.

Aquellas correspondientes a la convocatoria extraordinaria deberán finalizar:

a) Antes del día 8 de julio, en el caso de que la Administración educativa competente determine celebrar la convocatoria extraordinaria en el mes de julio. En este caso, los resultados provisionales de las pruebas deberán ser publicados antes del 22 de julio.

b) Antes del día 15 de septiembre, en el caso de que la Administración educativacompetente determine celebrar la convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre. En este caso, los resultados provisionales deberán ser publicados antes del 23 de septiembre.

¿Quién se puede examinar?

La evaluación la realizarán exclusivamente los alumnos que quieran acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de grado.

Para los alumnos que aún cursan estudios con el antiguo sistema LOE, no es obligatorio realizar la prueba y en su caso se contabilizará el expediente académico como medio de acceso a la universidad.

¿De qué asignaturas se examinarán?

Las pruebas tensdrán cuatro asignaturas obligatorias: Historia de España; Lengua Castellana y Literatura II y Primera Lengua Extranjera II, dentro del bloque de las comunes y, en su caso, de la materia Lengua Cooficial y Literatura.

Además, habrá una más de acuerdo a la modalidad elegida: Ciencias (Matemáticas II); Humanidades (Latín II); Ciencias Sociales (Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II) y Artes (Fundamentos del Arte II).

Se queda afuera Filosofía como asignatura obligatoria para los alumnos de 2º de Bachillerato.

¿Cómo se podrá subir nota?

Los alumnos que quieran mejorar su nota podrán examinarse de, al menos, dos materias de opción del bloque de las asignaturas troncales de segundo curso. Los de Ciencias podrán elegir entre: Biología, Dibujo técnico II, Física, Geología o Química. Los de Humanidades y Ciencias Sociales: Economía de la Empresa, Geografía, Griego II, Historia del Arte o Historia de la Filosofía. Por último, los de Artes: Artes Escénicas; Cultura Audiovisual II o Diseño.

¿Con qué puntuación se aprueba?

Como se venía dando en las anteriores, la puntuación para aprobar será de 4. Por lo tanto, no va a hacer falta un 5 como se planteó en algunos borradores.

¿Cómo se puntúa el examen?

De o a 10, aunque habrá 4 puntos más para subir nota. Por lo tanto, la nota máxima será 14, igual que sucedía con la prueba anterior.

¿Qué porcentaje representa la prueba para la media?

La calificación será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas de cada una de las pruebas realizadas y, en su caso, de la materia Lengua Cooficial y Literatura, expresada en una escala de 0 a 10.

La calificación de la prueba representa un 40 por ciento frente al 60 de la media del expediente de Bachillerato.

¿Cuántas convocatorias habrá?

Dos. Una ordinaria y otra extraordinaria.

Las ordinarias:

-6,7 y 8 de junio en Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid y La Rioja.

-7, 8 y 9 de junio en Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra, Galicia, Canarias y País Vasco.

-8, 9 y 12 Cantabria y el 12, 13 y 14 Andalucía y Murcia.

-13, 14 y 15: Castilla y León y Cataluña.

Las extraordinarias:

-4, 5 y 6 de julio: Asturias

-5, 6 y 7 de septiembre: Cataluña

-8, 11 y 12 de septiembre: Cantabria

-11, 12 y 13 de septiembre: Castilla-La Mancha y Castilla y León

-12, 13 y 14 de septiembre. Andalucía y Madrid

¿Cómo serán las pruebas?

Se realizará una por cada materia. Cada prueba constará de un número mínimo de 2 y un número máximo de 15 preguntas. La evaluación durará 4 días salvo las administraciones educativas con lengua cooficial, que podrán establecer un máximo de cinco.