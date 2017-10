Así está perjudicando la huelga de examinadores de tráfico y su pulso con la DGT a los ciudadanos

No sabe si hará suyo el manido refrán de «a la tercera va la vencida», pero en la conversación con ABC, José, de naturaleza optimista, parece abatido por este asunto. «Más que nada por el tiempo que te hacen perder. Desde junio y julio pasado y hasta noviembre no tengo la oportunidad de echar un currículo para acceder a un empleo». Pero también asume la importante suma de dinero que lleva invertida, con un gasto adicional derivado del conflicto enquistado entre la Dirección General de Tráfico ( DGT ) y el colectivo de menos de 800 examinadores que hay repartidos por toda España. «Ponte que, a las clases de más que haces, que cuestan entre 20 y 28 euros cada una, sumas otros 90-100 euros de matrícula en cada convocatoria», se queja José.

Ella, como apuntan varios profesores y dueños de autoescuelas, refrenda un hecho del que no se está hablando porque no encuentra reflejo en ninguna estadística. « Se extiende entre los alumnos cierta manía al coche porque se juntan los nervios propios de la prueba y los provocados por lo que te deparen el día y los efectos de la huelga», dice.

«He dado 50 clases para poder conducir. Entre examen y examen pasaba al menos un mes y medio , y como salían convocatorias cada poco tiempo, no daban abasto para evaluarnos a todos. Al final me he examinado cuatro veces». Leila constata el malestar que existe entre el alumnado, hayan tenido finalmente éxito como ella, o no. Algún compañero suyo de volante está «desesperado» y aún no lo ha conseguido. Corrobora: «Nos parece un “mamoneo” que se tenga a la gente pendiente de un trámite, por un impedimento que no le va ni le viene directamente a quien se va a examinar».

Ana María Caruntu: «A nivel personal me está limitando y es frustrante»

Ana María acortaría el tiempo que le cuesta llegar a su centro de estudios con un coche. Lleva tres convocatorias y no sabe ni cuánto dinero ha gastado ya - MAYA BALANYÀ

Ana María Caruntu «alucina» literalmente con que no se ponga fin al conflicto enquistado desde hace meses entre la Adminsitración y los examinadores de tráfico. Esta psicóloga rumana vive hace seis años en nuestro país y en la actualidad estudia un máster de Recursos Humanos. Pero la gestión del conflicto humano no se ha podido hacer peor, resuelve.

La necesidad del carné obedece, en su caso, a la querencia por acortar distancias. El «paseo» de hora y media que hoy tiene hasta la Universidad se reduciría notablemente. «He suspendido ya dos veces este verano. A la tercera me fui, llegué a la autoescuela y me dijeron que no había examen. Estaba tan cabreada...», farfulla.

Enfado generalizado

«Si te digo que ni me acuerdo ni de cuándo empecé ni de cuánto dinero llevo gastado ya te lo digo todo», rememora. «Esta huelga nos está afectando mucho a nivel personal porque te limita y es frustrante. A nivel económico, ni te cuento, entre las clases que das para refrescar lo que ya has olvidado y el retraso que acumulas. Te compras bonos de clases y no paras».

De acuerdo con los cálculos que facilita a este periódico el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), José Miguel Báez, son casi 220.000 los aspirantes a conductores cuyos planes de futuro se han visto perjudicados hasta ahora por esta huelga, además de 33.000 familias del sector. El director de Tráfico dijo la semana pasada en el Congreso que el número de pruebas aplazadas es de 166.783.