Escapada romántica y muerte para Ana y Diego al cruzarse con Rafael en la A-8

ROCÍO FERNÁNDEZ ORTIZ

Era la víspera de su cumpleaños y Ana Capellín dejaba su pueblo, Los Corrales de Buelna, para celebrar sus 25 primaveras este fin de semana junto a su marido, David Duque, un año mayor que ella y con el que se había casado hace tan solo unos meses. Duque es nieto del excalde de Camargo. Sin embargo, la fatalidad -y un vecino de la localidad cántabra que circulaba en sentido contrario- se cruzaron en el camino de la joven pareja, que murió al colisionar frontalmente su vehículo con el del conductor «kamikaze», que también falleció en el accidente.

Fue el viernes por la noche, sobre las 21 horas, en la Autovía del Cantábrico (A-8) a la altura del pueblo de Caviedes, perteneciente al ayuntamiento de Valdáliga, y después de que el presunto suicida circulara durante 4 kilómetros en dirección prohibida, a gran velocidad y sin luces de emergencia, obligando a numerosos conductores que como Ana y David se dirigían hacia a Asturias a abandonar su carril para esquivar el vehículo que conducía Rafael Quevedo, de 48 años y corraliego, como la chica. «Eran de toda la vida del pueblo», comenta un vecino.

El municipio cántabro amaneció ayer sábado consternado al conocer la identidad de las tres víctimas del siniestro, ocurrido en la noche del viernes a 50 kilómetros, en la Autovía del Cantábrico a la altura de Caviedes

El sábado por la mañana el municipio amaneció conmocionado. La consternación aumentaba a medida que sus 11.000 almas se iban enterando de la identidad de las víctimas del siniestro. Y es que en Los Corrales todos se conocen, y más a Ana y su familia, al ser la hija de un popular zapatero del centro de la localidad. Además, su marido, natural de Maliaño, era el nieto mayor del exalcalde de Camargo, Ángel Duque. Se había trasladado a vivir a Los Corrales y trabajaba en una empresa en el cercano polígono industrial de Barros. Era muy aficionado a los bolos, a los que estaba vinculado a través de la peña «La Rasilla» y colaboraba también en un programa de radio sobre este deporte local; tarea esta última en la que le ayudaba su mujer, que acaba de terminar sus estudios y hacía prácticas para trabajar como asistente social.

Pero el futuro, profesional y personal, y las expectativas de Ana y David se truncaron al toparse de frente e inesperadamente con Rafael, al que les unía su lugar de nacimiento y residencia y al que quedaron ligados en una muerte prematura e injusta. «Es muy trágico, algo increíble, parece una pesadilla», manifestaba a Efe la alcaldesa de Los Corrales, Josefina González. «Todo el mundo está muy entristecido», remachaba la regidora. «Terrible tragedia en la A-8. Mi pesar a sus familiares y amigos», publicaba en su cuenta de Twitter Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria.

Otras personalidades públicas y numerosos ciudadanos anónimos lamentaron lo ocurrido en las redes sociales, en las que hacía justo un año David felicitaba a Ana por su 24 cumpleaños: «Hoy hay que felicitar a una de las personitas más importante en mi vida, una personita que me ha cambiado la vida, una personita que me ha hecho vivir cosas impresionantes, me ha hecho ver la vida desde otro punto de vista, y además me ha hecho sentir lo que es vivir a su lado», escribía en su perfil de Facebook entonces, sin saber que sería la última felicitación de cumpleaños a su mujer.

Accidente, ¿por despiste o intencionado?

El accidente tuvo lugar en el kilómetro 252,400 de la A-8, donde colisionaron frontalmente los dos vehículos -un Citroen C4 y un Seat Toledo que quedaron destrozados-. Este punto está cerca del túnel de Caviedes, a 50 kilómetros de Los Corrales y a mitad de camino de los enlaces de Cabezón de la Sal y Lamadrid. La Guardia Civil de Tráfico revisa las cámaras del macabro recorrido que realizó el «kamikaze», por despiste o de forma deliberada, para determinar si accedió a la autovía por la entrada de Lamadrid o por la gasolinera de Caviedes.