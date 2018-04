Enfrentados por el agua: los rescoldos de los 60 hectómetros cúbicos del último trasvase Tajo-Segura

A favor: «Sin más agua en verano, habrá limones como olivas»

Conducciones del trasvase Tajo-Segura a su paso por la huerta de la Vega Baja cerca de Orihuela - JUAN CARLOS SOLER

La incertidumbre de once meses sin trasvases desde el Tajo ha forzado a muchos agricultores de la Vega Baja del Segura a contentarse con «riegos de subsistencia» para que no se secaran sus árboles. En el caso de Orihuela, las tres transferencias mensuales desde el Tajo aprobadas esta semana suponen un «alivio» hasta junio, aunque ya están resignados a que la cosecha de cítricos no será «normal» por esa escasez de agua con que se ha regado antes. «Y si no se aprueban otros 60 hectómetros en verano, vamos a cosechar limones como olivas», exagera con ironía Javier Gómez, de Asaja, informa José Luis Fernández.

«Los cítricos están en floración, pero no cuaja como debería porque el árbol no tiene reservas», explica José Vicente Andreu, de la Comunidad de Regantes de San Onofre y Torremendo, pedanías oriolanas donde el limón representa la mejor baza en el mercado, exportado hasta a Japón, Estados Unidos, Australia y compitiendo con potencias como China o Argentina, donde venden este fruto solo para zumo, porque no tiene la misma calidad –sin residuos– que el alicantino para su consumo fresco.

Al haber recurrido en este largo periodo de casi un año sin trasvases a aguas de extraídas a más de 400 y 500 metros de profundidad en pozos de emergencia, con una alta conductividad por su contenido salobre, a algunos árboles se les han caído las hojas y no se ha podido aprovechar su flor para la alta cosmética, una merma en la rentabilidad de la mandarina ecológica. Peor le ha ido a otro agricultor cercano, también en esta comunidad, que ha perdido 6.000 árboles, o a un productor hortícola que ha plantado una quinta parte de la siembra previsto, al no tener asegurada el agua.

«Cuando vino la ministra hace unos días, nos dijo que no nos podíamos quejar, porque el PIB seguía creciendo todos los años en esta zona, pero le explicamos que no es porque aumente la producción agrícola, sino porque se exporta desde aquí, que hay un importante tejido industrial, aunque casi todo el brócoli viene ya de Albacete y se empiezan a traer naranjas desde Andalucía», relata Andreu.

¿Y los 400 millones?

Tanto este agricultor de Orihuela como el presidente de la Comunidad de Riegos de Levante, la segunda más numerosa del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Javier Berenguer, se preguntan cuál ha sido el destino de los 400 millones de euros que han pagado en tierras levantinas a razón de un millón al mes durante cuatro décadas de trasvases. Se supone que la mitad de esos fondos se han abonado como indemnización a los municipios ribereños de los pantanos de cabecera del Tajo. «No han invertido ni un duro en infraestructuras, pero ahora pagan subvenciones para fomentar la guerra entre ciudadanos, como los 28.000 euros a una asociación de municipios ribereños, a quienes me ofrecí a ir y hablar con ellos, para ver qué necesitan, y me insultaron y me bloquearon por Facebook», relata Berenguer.

Parecido análisis hace el oriolano Andreu, para quien «en Castilla-La Mancha usan a sus vecinos como moneda de cambio para hacer chantaje con el discurso de que se llevan el agua a Murcia y Alicante» y si se utilizaran los fondos que se pagan por los trasvases «ya podrían tener grifos de oro» en Guadalajara. No obstante, el sentir general en estos campos levantinos apunta a una «solución para todos» que pasa por recargar los pantanos de la cabecera del Tajo mediante una interconexión de cuencas, tal como han transmitido al Gobierno central.