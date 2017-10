Los enfermeros llegan a un acuerdo «histórico» con los médicos para poder recetar El Ministerio de Sanidad cierra una guerra entre los dos colectivos profesionales que se arrastra desde 2006

Nuria Ramírez de Castro

@ramdecastro Seguir MADRID 24/10/2017 21:23h Actualizado: 24/10/2017 21:23h

¿Puede una enfermera recetar una vacuna? ¿Y prescribir un antibiótico preventivo antes de una cirugía? ¿O cambiar la dosis de insulina a un diabético? Aunque en la práctica clínica estas y otras prácticas se están haciendo de rutina en muchos hospitales, a partir de ahora podrán hacerlo con todo el respaldo legal. El Foro Profesional, el órgano que representa a las profesiones sanitarias, ha llegado a un acuerdo para modificar el Real Decreto que regula la indicación y uso de medicamentos y productos sanitarios por parte de la Enfermería.

Este decreto intentó acabar hace dos años con la «guerra» entre médicos y enfermeros sobre qué medicamentos con receta podía recomendar el personal de enfermería. Pero fue un proyecto fallido, al menos, para los enfermeros. El texto solo satisfizo a los facultativos porque, en la práctica, dejaba al personal de Enfermería sin autonomía para recetar con libertad en procesos menores.

Pese a que se había llegado a un acuerdo sobre qué tipo de tratamientos podrían prescribir, los médicos debían supervisar siempre el proceso. «Los enfermeros necesitaban primero un diagnóstico y seguimiento médico de cada caso. Eso, desde un punto de vista operativo, era imposible», señala a ABC José Luis Cobos, asesor del Consejo General de Enfermería. Para demostrarlo los enfermeros estaban dispuestos a cumplir a rajatabla la legislación y colapsar este otoño la campaña de vacunación de la gripe que acaba de comenzar.

No será necesario. Se introducen cambios en el Real Decreto para que en procesos sencillos o protocolizados, como las campañas de vacunación, los enfermeros puedan recetar sin la supervisión médica. El objetivo es aliviar la carga laboral de los facultativos y dotar de una seguridad legal a los enfermeros.

¿Qué medicamentos?

El nuevo texto también aclara las competencias de los enfermeros, aunque aún queda por detallar cuáles son los fármacos con receta que podrá recetar la enfermería. Una comisión, en la que están representados el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas, las mutualidades y los colegios profesionales, los determinarán. Los enfermeros recetarán en base a protocolos y guías de práctica clínica y asistencial.

«Ahora nos debemos sentar de nuevo hablar», apunta Cobos. Algunos como las vacunas, ya incluidas en el calendario vacunal, están claros y no habrá debate. Tampoco con la utilización de heparina, un medicamento que sirve para evitar que las vías no se coagulen. En la rutina hospitalaria los enfermeros ya lo están haciendo, aunque no tengan amparo legal. Una discusión más reposada tendrá el manejo de los pacientes anticoagulados con el tradicional «sintrom», la prescripción de antibióticos antes de una cirugía o la receta de tratamientos para aliviar las úlceras por presión de los enfermos encamados.

Sin formación adicional

La modificación legal también aclara que para prescribir las enfermeras no necesitarán ninguna formación adicional, pues el Grado en Enfermería ya incluye contenidos específicos en este sentido. Una circunstancia que es igualmente aplicable a los profesionales que tengan la titulación anterior, la de diplomado, puesto que la legislación vigente ya establece la equivalencia de ambas titulaciones con plenos efectos profesionales y académicos.

El primer paso ya se ha dado. La propia ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, calificó de «histórico» el acuerdo alcanzado con los enfermeros. «Hemos demostrado a los ciudadanos que somos capaces de llegar a acuerdos en beneficio de los ciudadanos, de los pacientes y de los profesionales sanitarios. Siento felicidad y orgullo por el acuerdo alcanzado», expresó tras la reunión.

El acuerdo llevaba enquistado desde 2006 y coincide en el tiempo con un relevo de los presidentes de la Organización Médico Colegial y del Colegio de Enfermería, las dos instituciones enfrentadas.