El emocionante momento en que un niño recupera el oído El joven Luiz Gustavo vuelve a oír gracias a la solidaridad de decenas de personas y un vídeo de YouTube muestra el emotivo instante

Las redes sociales sirven principalmente para facilitar la comunicación entre personas. A través de ellas establecemos contacto con amigos, familiares y compañeros de trabajo o estudios; pero en determinadas ocasiones también son útiles para el intercambio de información entre desconocidos. Por ejemplo, una campaña de crowdfunding ofrece la posibilidad de conocer el proyecto o el problema de alguien que vive a cientos de kilómetros y echarle una mano como si de un vecino se tratase. Así es como el joven Luiz Gustavo da Silva ha recuperado el oído.

Un vídeo de YouTube que se ha hecho viral en los últimos días muestra el instante exacto en que el chaval vuelve a escuchar tras varias semanas sin poder hacerlo. Luiz Gustavo tiene 8 años y vive en Bueno Brandão, al sudeste de Brasil. Su audífono se averió a principios del mes pasado y su familia no podía pagar los más de 1.800 euros que costaba la reparación. El niño pasaba todo el tiempo llorando, echando de menos la música y la voz de sus padres, sin poder comunicarse con sus seres queridos.

Los vecinos de su pueblo, de apenas 11.000 habitantes, se organizaron para hacer una colecta. Decidieron sortear un buey valorado en 250 euros, vendiendo participaciones por valor de 2.50. La iniciativa fue todo un éxito y se consiguió reunir la cantidad necesaria para reparar el aparato, gracias al boca a boca y la difusión en redes sociales. Juliano, el padre de Luiz Gustavo, pensó que lo menos que podía hacer era grabar en vídeo el momento en que su hijo recuperaba el oído y compartirlo a modo de agradecimiento.

«Durante los últimos seis años mi hijo ha hecho una vida normal, trabajando con terapeutas del lenguaje para mejorar sus habilidades de comunicación. De repente el audífono se estropeó. Lo mandamos al servicio técnico, pero la garantía había caducado hace tres años», detalla el padre, «así que nos entregaron una factura que no podíamos pagar. Luiz Gustavo pasó dos semanas sin poder escuchar, pero para él fue como una eternidad. El momento en que pudo escuchar mi voz de nuevo no tiene precio».

A la familia de Luiz Gustavo, sin embargo, le gustaría que el chaval pudiese escuchar también a través de su otro oído. El coste de la cirugía y el segundo aparato es de más de 17.000 euros, por lo que han iniciado una campaña de crowdfunding para recaudar fondos. Sus amigos ya se han puesto manos a la obra para difundir el proyecto. «Todavía me saltan las lágrimas cuando veo cómo reaccionó al escucharme de nuevo, con alegría y sorpresa. Ese momento me recuerda cómo de aislado se siente cuando no puede oír. Estaremos siempre en deuda con aquellos que nos ayuden a marcar diferencias en su vida», confiesa Juliano.