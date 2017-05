El director de la Vuelta ciclista a EspaÃ±a valora el plan para evitar mÃ¡s atropellos: Â«Hay que construir una culturaÂ»

Los ciclistas no podemos buscar excusas cuando no somos precavidos y no prestamos atención a la seguridad vial, pero ¿qué se puede hacer ante un conductor ebrio que arrolla a un pelotón? Esto es un arma letal que ha cambiado la tipología de los accidentes: ahora son automovilistas pasados de alcohol los que matan. Siendo conscientes de las dificultades legislativas, la muerte no puede salir gratis. Hay que endurecer las medidas.

Concienciación y represión. En un tema como éste, es inútil establecer solo una función preventiva. Nunca vamos a lograr la cota de cero accidentes, pero sí se puede reducir con reglas correctoras. El único sector que no ha bajado la siniestralidad es el de los ciclistas. Un coche nunca puede tratar a una bicicleta de tú a tú porque ésta siempre tiene las de perder.

Los ciclistas debemos usar luces y camisetas reflectantes, no podemos saltarnos los semáforos y es conveniente evitar las charlas en paralelo por la carretera. El ciclismo profesional es una ventana para la concienciación social. Pero además de medidas legislativas, precisamos construir entre todos una cultura de respeto y convivencia cívica. El eco de la sostenibilidad, la ecología y un mundo verde tiene que ir acompañado de normas que penalicen a los conductores agresivos, peligrosos o inconscientes. Es una labor de todos conseguir que la práctica ciclista tan extendida en España mejore nuestra red viaria. A ello, sin duda, ya contribuyen los esfuerzos que realiza a diario la Dirección General de Tráfico.

Javier Guillén es director de la Vuelta a España.