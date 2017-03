Diez mitos que envuelven al mundo de las adicciones

Las personas no se vuelven adictas porque quieran, sino porque tienen mayor vulnerabilidad genética a serlo, según el presidente de la Fundación Patología Dual, Néstor Szerman. «No se elige serlo ni tener una enfermedad mental». «Es necesario formar e informar a la sociedad, así como mejorar el diagnóstico de algunas enfermedades mentales con el fin de dectectar a tiempo la patología dual, cuya prevalencia en España es superior al 50% entre las personas que acuden a centros de salud mental y/o adicciones», añadió ayer Szerman al presentar la campaña «¿Y tú te lo crees?» a la que, junto a varias asociaciones y rostros famosos, ha contribuido el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Según la campaña, «las personas vulnerables a desarrollar una adicción suelen presentar dificultades intra y/o interpersonales, y una conformación cerebral susceptible a ello». Dentro de este grupo de riesgo hay que destacar a los adolescentes, cuyo desarrollo cerebral aún no es maduro, por lo que los efectos de las sustancias que consuman tendrán serias implicaciones en su desarrollo futuro. «El adicto no elige serlo, no tiene libertad de elección», defienden los responsables de esta iniciativa.