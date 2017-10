Desamparados y heridos, el fuego desahucia a los animales La fauna es la gran olvidada tras los incendios en el noroeste español. Los animales que no murieron deambulan desorientados

Raquel F-Novoa

ORENSE 20/10/2017 04:47h Actualizado: 20/10/2017 05:00h

Cuando arden los montes, las madrigueras de los animales se convierten en su crematorio. La mayoría de los seres vivos mueren calcinados o por inhalación de humo durante los incendios. Para los que sobreviven, el panorama es demoledor, los deshaucia completamente: pierden su refugio, la alimentación, las aguas están contaminadas, sus crías murieron y no conocen el lugar donde vivían.

Por si esto fuera poco están asustados, «porque pocas cosas dan más miedo a un animal que el fuego», cuenta Laura Duarte, portavoz de PACMA. «Por eso los que sobreviven se esconden como pueden», añade.

Desorientados, aterrados y en estado de shock, se atreven a salir cuando ya están desesperados por el azote del hambre. Según los expertos, se atreven a abandonar sus refugios cuando deja de oler a humo y pierden la sensación de peligro, pero cuando salen no reconocen su entorno natural. Las aguas están contaminadas, no hay alimento por ninguna parte y no saben a dónde ir, entonces se desorientan. «Esta tarde vimos a un zorro corriendo sin rumbo sobre las cenizas, no estaba herido pero era una escena dantesca», revela Ana Belén Martín, responsable territorial de PACMA en Galicia.

Luego, desesperados y perdidos llegan a los entornos urbanos en busca de comida, alli se exponen a agentes desconocidos como los coches, el cemento y la hostilidad de muchas personas. «Se ve a jabalíes y ciervos comiendo de la basura», cuenta la activista.

Restos de un perro encontrados por uno de los grupos que batía el monte -PACMA

La sexta extinción

«Si están en espacios vallados se quedan atrapados y mueren. Si están en libertad, los mamíferos y animales grandes pueden huir, el mayor problema recae sobre los animales más pequeñitos como los insectos, bacterias y demás microfauna del suelo», señala Rafael Castro, ingeniero agrónomo y forestal: «Y son importantísimos porque se encargan de la descomposición de la materia orgánica y mantienen el terreno vivo y limpio».

Los animales son invisibles en las catástrofes naturales, pero los que además son imperceptibles al ojo humano son los encargados de hacer desaparecer la materia muerta. Su pérdida deja el suelo «totalmente esterilizado» y después ese terreno es muchísimo menos fuerte que antes del incendio, añade el ingeniero.

Dos reptiles calcinados -PACMA

«A lo largo de la historia se han producido cinco grandes extinciones. Lo que diferencia a esta de las anteriores es que la provoca el ser humano»,explica Adrián Cores, miembro de varios grupos de Whatsapp creados para batir el monte y recoger animales heridos. Durante su experiencia descubrió que asustándolos más les estaban haciendo un flaco favor e intenta buscar a especialistas que formen de manera altruista a ciudadanos como él y sus compañeros.

Desde PACMA realizan una labor similar, coordinan veterinarios voluntarios con los grupos que salen al monte para que se pongan en contacto y realicen la labor correctamente. Este viernes presentarán a la Xunta un plan de evacuación, aprovecharán para pedir a la institución un equipo que el año que viene enseñe a los ciudadanos cómo cuándo y de qué manera deben involucrarse en su voluntariado.

Miguel Chita, agente de la Policía Autonómica, conoce muy bien el drama del fuego. Además de haber asistido a muchos incendios fuera del trabajo, durante varios meses al año se dedica a evitarlos mediante la prevención. Esta necesaria competencia del cuerpo de policía gallego informa a los vecinos sobre la importancia de actuar a tiempo. «La mayoría de vecinos tienen la mentalidad muy cerrada y se niegan a limpiar las fincas. O no se niegan pero tampoco lo hacen». Este año el impacto en la fauna fue impresionante porque se limpió muy poco y, además, «el viento era muy intenso y el fuego cambiaba de dirección todo el tiempo, los animales estaba desesperados, no sabían por dónde escaparse». Confiesa estar prácticamente seguro de que los incendios de Pontevedra fueron provocados, pero no puede asegurarlo porque no sorprendió a nadie haciéndolo. Cuenta que es complicadísimo porque desarrollan sistemas extremadamente estrambóticos para prender, de manera que cuando las llamas brotan, ellos suelen estar ya en su casa: «Todo lo que puedas imaginarte, existe», se lamenta el agente.

Un grupo de voluntarios se reune para peinar el monte -PACMA

Las cinco claves del voluntariado responsable

Laura Duarte aporta cinco claves a tener en cuenta antes de salir a rescatar animales:

1- No ir nunca solos al monte o no tendremos quien nos socorra. No importa que el fuego esté apagado porque sigue habiendo gases y humos que nos pueden marear.

2-No actuar personas voluntarias donde estén trabajando servicios de emergencia salvo que ellos reclamen expresamente la ayuda.

3-También es muy importante no asistir a los animales heridos si no se tiene formación en veterinaria o alguna disciplina similar.

4- Antes de ir al monte llevar preparada una lista de teléfonos de expertos voluntarios

5-Ante cualquier zona, privada o no, hay que llamar a SEPRONA o a la Policía Local.

SEPRONA, por su parte, iniciará los trámites administrativos y contactará con los profesionales que se encargarán de solucionar el caso.

Cuantificar numéricamente el impacto en la fauna es, según los expertos, imposible «porque muchos de ellos mueren en zonas inaccesibles». Aseguran, sin embargo, que con total seguridad mueren miles de ejemplares.

Uno de los sonidos más reconocibles cuando arden -o queman los bosques- es el del grito de los animales. A medida que las llamas avanzan huyen de la muerte descontrolados. «Desde fuera cuesta percibir a los animales como víctimas de las tragedias y lo son. No todo son pérdidas económicas y personales», defiende Duarte.