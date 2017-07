El portavoz de Amigos de la Ribera del Marco, Pedro Martín Moreno, ha denunciado hoy que el agua de Fuente Fría «está contaminada con aluminio y manganeso», lo que puede provocar «problemas de alzheimer», mientras que la alcaldesa, Elena Nevado, ha lanzado un «mensaje de tranquilidad» a la población.

Así lo han dicho en el transcurso de una sesión del Pleno Municipal.

«El agua no es potablepero no va a matar a nadie», ha aclarado la alcaldesa.

No es la primera vez que el Ayuntamiento acuerda volver a colgar el cartel de «agua no potable» en Fuente Fría ya que lo hizo tras los estudios que ponen de manifiesto la no potabilidad de su agua, y lo volverá a hacer ahora después de esta protesta ciudadana, según Nevado.

Al respecto, Nevado ha recalcado que «para tranquilidad de todo el mundo, el laboratorio municipal hace análisis semanales de las aguas de la ciudad» y que el agua de Fuente Fría, ubicada en la Ribera del Marco «no es potable y lo saben todos los vecinos y ciudadanos».

Según Nevado, beber ese agua «no va a matar a nadie porque no sea potable y el riesgo para la salud es mínimo, según los análisis».

No obstante, Pedro Martín Moreno ha señalado que a la mayor parte de los usuarios le es indiferente que no sea apta para el consumo humano y ha pedido nuevos análisis de Fuente Fría y la comparecencia del director de la sección de control de aguas del Ayuntamiento, Martín Díaz Sánchez.