Decenas de niÃ±os en Reino Unido deciden ir al colegio en falda

Los alumnos de la Academia ISCA en Exeter, ubicado en el suroeste de Inglaterra, pidieron permiso para modificar el uniforme debido a las altas temperaturas, según una información publicada en la BBC.

«No nos permiten usar shorts pero yo no voy a estar en pantalón largo todo el día, hace bastante calor», dijo uno de ellos.

Ante esta decisión, la directora de la Academia ISCA, Aimee Mitchell, aclaró que los shorts «no forman parte» del uniforme escolar.

Sin embargo, los estudiantes contaron, según publica la BBC, que la idea de la protesta vino de la misma directora, que originalmente hizo la sugerencia, aunque alguno de ellos dudó de que estuviera hablando en serio.

«Estaría dispuesta a considerar un cambio»

Pese a las declaraciones de la directora, no descartó cambiar el uniforme. «Reconocemos que los últimos días han sido excepcionalmente cálidos y estamos haciendo el máximo esfuerzo para que tanto los estudiantes como el profesorado se sientan tan cómodos como sea posible», aseguró Mitchell. «En la actualidad, los shorts no forman parte de nuestro uniforme para niños y no quisiera hacer ningún cambio sin consultar tanto a los estudiantes como a sus familias».

«Sin embargo, como el tiempo cálido se está volviendo la norma, estaría dispuesta a considerar un cambio para el futuro».