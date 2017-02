David Calle, el profesor «youtuber», se cuela entre los diez finalistas al «Premio Nobel de Educación»

La docencia es sacrificada, estresante y, en demasiadas ocasiones, hasta ingrata. Pero a veces, hace un guiño y te lo devuelve todo, multiplicado por mil. Es lo que le ha pasado al madrileño David Calle, que se ha clasificado entre los diez finalistas para ganar el Global Teacher Prize 2017, el conocido como «Premio Nobel de la Educación». Gane o no el próximo 19 de marzo, este profesor «youtuber» que tiene 700.000 seguidores en las redes sociales y cuya página web Unicoos acumula 100 millones de visitas, es todo un triunfador. Lo es desde el mismo momento en que sus propios alumnos, sin consultarle, decidieron presentar su candidatura al prestigioso premio de la Varkey Foundation porque para ellos es «el mejor profesor del mundo».

Nada más enterarse de su pase a la final, David reconoce a ABC sentirse «emocionado». Asegura que «si estar entre los 50 finalistas ya fue una bendita locura, imagina cuando se enteren todos de que he llegado a la final». Durante estos meses, David no ha parado de dar charlas, conferencias o acudir a reuniones con personalidades de todo tipo y responder a propuestas de toda índole. «Se me están abriendo todas las puertas que antes tenía cerradas. Y eso me va a permitir impulsar Unicoos como llevo deseando desde hace mucho tiempo». Pero lo que de verdad está esperando David es poder decírselo a sus alumnos. «Se van a volver locos. Les va a hacer una ilusión tremenda porque sus éxitos son los míos, y los míos son los suyos».

De momento, y a la espera de la decisión final que se conocerá en unas semanas en Dubái, el Príncipe Enrique ya ha rendido homenaje al trabajo de los docentes de todo el mundo en un video. «Los mejores profesores van más allá de las páginas de los libros de texto para inculcar a los jóvenes valores cómo la determinación, la ambición, la flexibilidad y la compasión. Todos nos enfrentamos a contratiempos y retos en nuestra vida y los profesores desempeñan una función vital a la hora de prepararnos para estas circunstancias», asegura Enrique de Gales.

Y la verdad es que la historia de David Calle es todo un ejemplo de cómo hacerle una peineta a la adversidad. Ya lo dijo Camilo José Cela, «el que resiste, gana»; que es lo que hizo David Calle cuando tras perder su empleo, decidió fundar una academia de apoyo para los estudiantes.

Preocupado porque algunos de sus alumnos necesitaban más tiempo para asimilar correctamente lo que les enseñaba en sus clases y también porque otros muchos no podían pagar una academia privada, este ingeniero de telecomunicaciones reconvertido en profesor comenzó a subir videos a Youtube. «Lo hice para ayudar a los chavales a repasar en casa. Pero empezaron a mandarme más dudas y a pedirme que colgara más videos. Al principio resolvía una duda diaria, y ahora me llegan 200», comentaba a este diario en una entrevista cuando quedó seleccionado entre los primeros 50 finalistas.

Ahora,, impulsor de este «Nobel de la Educación», le felicita «por ser uno de los diez finalistas entre un grupo tan grande de profesores dedicados y con tanto talento» y le desea que su historia «sirva de inspiración para todo aquel que desee dedicarse a la docencia y que también destaquey en todo el mundo». Seguro que lo hará.

David Calle siempre ha insistido a sus alumnos en que «hay que intentarlo todo, no dar nada por perdido de antemano». ¿Por qué no? Por qué no ser reconocido como el mejor profesor del mundo. Sus alumnos, desde luego, lo tienen muy claro.