Cruceros, citas a ciegas, aplicaciones, televisión... ¿Dónde encontrar el amor en San Valentín?

«El amor está en todas partes», podíamos escuchar al inicio de una conocida película romántica. Y en la actualidad es una gran verdad: A pocos días del 14 de febrero, cualquier soltero o «single» que busque a su media naranja o a una naranja entera con la que complementarse tiene a su alcance todo un arsenal, para que el próximo San Valentín sea diferente: Citas a ciegas, cruceros, apps, páginas web de contactos, contratar a un love coach, etc...

Como explica Remedios Gomis, love coaching con más de 20 años de experiencia y autora del libro «All you need is love», entre las últimas tendencias se encuentra la contratación de un especialista o love coach personal, que revisa perfiles y ayuda a usar las populares aplicaciones móviles para encontrar pareja que surgen en los últimos años. «Quieren saber qué hacen, porque les entran gente que sólo busca un rollo, por ejemplo», comenta Gomis quien explica que su trabajo es orientar para que rehagan su perfil y puedan tener citas apropiadas con sus necesidades.

Entre las opciones más populares, se encuentran aplicaciones móviles como la francesa Happn - surgida en París a principios de 2014 - y que, en España, mueve ya a unos 870.000 usuarios y a 26 millones en el resto del mundo. La peculiaridad de esta app es que permite, a través de un sistema de geolocalización en tiempo real (con un radio máximo de 250 metros), poder encontrar a las personas con las que te has cruzado en tu vida real y te gustaría volver a ver.

Como explica su directora internacional de Comunicación y Tendencias, Clair Certain, «en Happn hemos querido ofrecer una herramienta que permite aprovechar las coincidencia del día a día». Para esta responsable, San Valentín es «un periodo en el que la mayoría de la gente piensa en su pareja actual o futurible» y un día muy apropiado para buscar a esa persona especial. En este sentido, ha destacado que el año pasado registraron picos de actividad de hasta un 52%, «siendo el propio 14 de febrero el más exitoso».

De origen también francés,Meetic fue creada en 2001 por Marc Simoncini y, tiene su público principal entre los 30 y 35 años, mayoritariamente mujeres (53%), según datos de la compañía. Meetic ofrece una versión móvil, otra para la web, wearables y, en la actualidad, está presente en 16 países europeos y en 13 idiomas diferentes. Además organiza eventos para que sus singles se conozcan. En España, según estimaciones de la compañía, ya se han producido 600.000 matrimonios gracias a esta app.

Hay varias opciones, explica la responsable de Márketing para España y Portugal María Capilla, si se tiene claro el tipo de persona que se quiere conocer se puede realizar búsquedas en base a criterios como la edad, la profesión o el color de ojos. Para los que opten por dejarse llevar, añade esta responsable, queda la opción del «carrusel» que permite visitar diferentes perfiles y optar por el que más guste. O activar la geolocalización para contactar con usuarios que estén más próximos físicamente

«Quienes quieran conocer gente nueva también pueden registrase en los Eventos de Meetic a través de la app y disfrutar en un ambiente relajado mientras escuchan música o se toman algo», comenta al respecto Capilla. Este año, por San Valentín, ofrecen devolver el dinero a quien antes del 14 de febrero se haga un perfil si el año que viene no han encontrado pareja.

Conocer gente y ¿ligar?

En esta línea, se mueven webs como Gruppit.com, que organiza viajes y actividades para solteros en Madrid, Barcelona y Valencia en los que la finalidad es conocer gente, pero que como reconocen sus responsables «también surgen muchísimas pareja, ya que nuestra ventaja es que la gente puede conocerse no sólo a través de internet sino físicamente». También poseen su propio buscador de parejas, que sólo en 2016 ha sido usado para enviar 1.600.000 mensajes y concertar más de 77.000 citas.

Gomis, love coaching con más de 20 años de experiencia advierte que el riesgo de las app es que se caiga en lo que ha denominado como «avatar». Es decir, que se publique «un perfil con la vida que les hubiera gustado tener y no el que corresponde con el real». A su juicio, Internet puede ser «una forma útil para conocer personas, pero siempre dejando claro un margen de seguridad para quedar con alguien».

Citas rápidas o «Speed dating»

Pero no todo se restringe al ámbito de las app, hay otras opciones como el «Speed dating» o las citas rápidas, en las que tienes unos pocos minutos para conocer ir conociendo a cada personas. Por ejemplo, desde Bedazzling explican que al mes organizan entre 8 o 10 eventos en el que grupos de 30 personas, la mitad de cada sexo tienen 5 minutos para hablar con cada cita. Prácticamente cada viernes y sábado. «Las chicas están sentadas y son ellos los que van rotando. Al final, votan a las personas que quieren conocer y, si coinciden ambos, les pasamos los datos de cada uno», comenta uno de los responsables de esta compañía barcelonesa.

Bedazzling también posee lo que antes era conocida como una agencia matrimonial y que ahora denominan «slow dating»: «Hay una entrevista con la psicóloga y te presenta diferentes diferentes perfiles», comentan desde esta empresa quien reconoce que la aportación es la labor de perfilaje de la especialista. «Intentamos que haya afinidades, intereses comunes, que conozcan a una persona más a medida», apuntan.

Por San Valentín organizarán dos eventos diferentes - «febrero es un mes en el que responde mucha gente»- mientras que enero es un mes más bajo de actividad y la misma se recupera entre febrero y abril para decaer hasta octubre- noviembre.

El fenómeno «First Date»

También la televisión se está convirtiendo en un lugar en el que se puede encontrar el amor, y así lo atestigua el éxito de programas como «First Date». Precisamente uno de sus guionistas, Carlos Torres, acaba de presentar el libro del programa: «El Método First Date: Consejos infalibles para triunfar en una primera cita», editado por Planeta. Un compendio de todo lo vivido por el equipo de más de 100 personas que hacen el popular programa. estructurado como un manual sobre primeras citas, el libro da una serie de consejos desde cómo prepararse, el lenguaje corporal (miradas, gestos, cómo transmitimos aburrimiento) o la forma de «retomar» alguna cita que no iba a salir bien.

Como ejemplo, Torres comenta que «en el manual recomendamos que, aunque veas que no te gusta la persona, no des la cita por perdida desde el primer minuto, prueba a hablar con él o ella, quizas no sea el amor de tu vida sino una buena amistad».

Tras casi un año de emisión- cumplirá 248 programas en San Valentín- y unas 1.000 parejas de bagaje el restaurante romático más mediático está a pleno rendimiento: «Ya hay una boda y varias parejas más están consolidadas en el tiempo», explica Torres quien reconoce que un equipo de personas estudia perfiles y emparejamientos, entre el «amplio volumen de personas que llaman» y para la que buscan la pareja ideal, aunque como él mismo reconoce «a veces la vida real nos sorprende», reconoce.

En este sentido, añade que «la única verdad es que el amor es un misterio misterioso» y que hace falta un poco de magia. Si lo único cierto, según este guionista de «First Date», es que «no hay una ley fija», entonces no pierdan la esperanza. Seguro que encuentran su complemento directo.