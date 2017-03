Las redes sociales siguen siendo testigos de cientos de comentarios, alabanzas y frases de recuerdo dedicadas a Pablo Ráez cuya muerte ha conmocionado a España. Este miércoles ha sido Andrea, la novia del joven fallecido, quien le ha dedicado unas emotivas palabras en su perfil de Instagram: «Mirabas la vida con Amor, creías que el mundo se podía cambiar. Si tú podías quién no», ha escrito. Y esta última entrada de la joven no ha tardado en recibir el apoyo de los internautas en forma de más de 1.400 comentarios y 32.000 me gusta en apenas tres horas. Poco después Andrea borró esta última entrada de su perfil, según informa Diario Sur.

La joven, dos días atrás también recuperó en Instagram una foto -en la que aparecían ambos con el Muelle Uno como telón de fondo- acompañada con unas bonitas palabras que Pablo Ráez le dedicó a su pareja. «Te quiero Andrea y no solo te quiero a ti, quiero a la vida y disfrutarla hasta el final. Me pase lo que me pase será un regalo de la vida. Gracias a la vida y a ti, Andrea», decía el marbellí; palabras que la joven quiso recuperar en esta red social tras el fallecimiento.

La familia de Pablo Ráez recibió ayer el calor y el homenaje de Marbella con la entrega de la Medalla de la Ciudad al joven y a su legado. «Mi hermano ha sido feliz en su calle, en su ciudad, de la que era un enamorado. Le he visto sufrir mucho, pero también intentar hacernos reír», contaba su hermana Esther Ráez sobre el escenario del Teatro Municipal de Marbella. A recoger la medalla concedida a su hermano subió con su padre, pero fue ella la encargada de dirigirse al abarrotado auditorio que la escuchaba con un pellizco en el corazón y lágrimas. Al acto asistió la madre de Pablo, su novia Andrea; dos de sus mejores amigos; y José Solórzano, párroco de La Encarnación, padrino del joven.