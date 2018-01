Se contagian 33 personas de hepatitis A en un restaurante de Palma de Mallorca Un trabajador del establecimiento, portador del virus, habría manipulado los alimentos sin las debidas condiciones de higiene

Josep María Aguiló

Seguir 24/01/2018 18:39h Actualizado: 24/01/2018 18:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno balear detectó semanas atrás un brote de hepatitis A en Palma de Mallorca, que ha afectado a 33 personas. Según ha avanzado Ep y ha podido confirmar ABC, dicho brote se da ya por controlado, si bien no se descarta que pueda aparecer algún otro afectado más en los próximos días. El origen del contagio se situaría en un restaurante ubicado en el centro de la capital balear.

Cabe recordar que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la hepatitis A es una enfermedad hepática causada por un virus específico. Éste se transmite principalmente cuando una persona no infectada come o bebe algo contaminado por heces de una persona portadora de ese virus. La enfermedad está estrechamente asociada a la falta de agua salubre, un saneamiento deficiente y una mala higiene personal. Los síntomas de la hepatitis A tienen carácter moderado o grave y comprenden fiebre, malestar, pérdida de apetito, diarrea, náuseas, molestias abdominales, coloración oscura de la orina e ictericia, aunque los infectados no siempre presentan todos esos síntomas.

La directora general de Salud Pública, María Ramos, ha explicado este miércoles a Europa Press que ninguno de los 33 afectados por el citado brote en Palma presentó complicaciones, si bien en algunos casos fue necesario el ingreso hospitalario por un corto periodo de tiempo. «Todos están bien y el primer trabajador infectado está curado», ha afirmado Ramos.

Diversas inspecciones

El brote empezó a mediados del pasado mes de diciembre. Se descubrió cuando un médico de familia informó de que había detectado a dos pacientes con síntomas de hepatitis A que, al parecer, habían comido en el mismo establecimiento. A partir de ese momento se inició una investigación por parte del Servicio de Salud, que permitió detectar al primer afectado, un trabajador del propio restaurante. Dicho empleado habría provocado el brote a través de una manipulación incorrecta de los alimentos, en concreto, por no haberse lavado las manos previamente. En los días siguientes, durante el transcurso de las fiestas navideñas, fueron detectados 25 casos más.

Paralelamente, técnicos de Sanidad Alimentaria habían llevado a cabo una inspección en el mencionado local, descubriendo una serie de deficiencias que podrían haber contribuido a la extensión del brote. En ese contexto, se exigió al restaurante que tirase todos los alimentos que tenía entonces, que se desinfectasen por completo las instalaciones y que el establecimiento se cerrase entre el 10 y el 19 de enero.

Una vez que el local cumplió todas las exigencias citadas, volvió a abrir sus puertas. «No descartamos que salgan más casos, pero ya no estarían relacionados con el restaurante», ha explicado la directora general de Salud Pública. El citado departamento del Gobierno balear ha abierto ya un expediente a este establecimiento. El proceso acabará, muy posiblemente, con la imposición de una sanción a dicho local.