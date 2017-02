El Consell de Mallorca vincula San Valentín con la violencia de género

El Consell de Mallorca ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de la campaña «Desmuntant Sant Valentí» («Desmontando San Valentín»), que se enmarca dentro del «Pacto Ciudadano por una Mallorca libre de violencias machistas». En el programa de actos de dicha iniciativa están previstas una serie de actividades como talleres educativos, monólogos o propuestas lúdicas por los municipios de la isla, para «desmontar el mito del amor romántico y contribuir a promover relaciones afectivas igualitarias y saludables basadas en el respeto».

En la presente legislatura, gobierna en el Consell de Mallorca un tripartito conformado por el PSOE, la coalición econacionalista MÉS y Podemos. El presidente de la institución insular es el econacionalista Miquel Ensenyat. Por lo que respecta al departamento de Participación Ciudadana, que es el que ha puesto en marcha dicha iniciativa, está dirigido por Jesús Jurado, de Podemos. También pertenece a la formación morada la directora insular de Igualdad, Nina Parrón, que es la impulsora de la campaña.

Desde la Dirección insular de Igualdad se considera que el Día de los Enamorados «puede crear relaciones descompensadas y peligrosas, que evocan el control, la dependencia y la posesión». Según Parrón, «esta celebración está presidida por el mito del amor romántico, que limita el amor a una sola forma de amar, a menudo alejada de la vida real, y lo circunscribe al ámbito de la pareja».

La responsable de Igualdad recalca que «los mensajes del amor romántico están en todas partes, en las películas, las canciones, los anuncios, las series, el lenguaje». En ese sentido, ese mito «está tan normalizado y arraigado en nuestras vidas que es difícil deshacerse de él, especialmente por parte de la gente más joven».

«El amor romántico defiende ideas como que ser una media naranja, estar celoso y controlar, son una muestra de amor. Frases del tipo "sin ti no soy nada" o ideas de que si no tienes pareja has fracasado, presentan el amor como una utopía deseable, para lo cual vale la pena hacer cualquier cosa para conseguirlo», denuncia Parrón, para concluir: «Y esto es peligroso, porque después nos encontramos con casos de maltrato o relaciones insanas».