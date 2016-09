Así son los consejos racistas de Air China para viajar a Londres

La corresponsal del canal CNBC en China Haze Fan no podía salir de su asombro tras leer el pasado 6 de septiembre en la revista «Wings of China» durante un vuelo con Air China unos curiosos consejos para viajar a Londres.

La joven periodista decidió compartir en su cuenta de Twitter el mensaje racista, y enseguida causó indignación en la red de microblogging.

A piece of advice in Air China inflight magazine. What does @MayorofLondon think? @CNBCi@SeamusConwell@cnbcSripic.twitter.com/u7SGfiyuXA