El Consejo Interterritorial de Sanidad aprueba la ampliaciÃ³n del tratamiento de la hepatitis C a todos los pacientes

El consejero de Sanidad de Galicia, Jesús Vázquez Almuiña anunció en mitad del pleno del Consejo Interterritorial del Nacional de Salud la aprobación por parte del Gobierno central y todas las comunidades de la ampliación del tratamiento de la hepatitis C a todos los pacientes, es decir, incluyendo a aquellos de menor gravedad, es decir, que están en los primeros estadios (F0 y F1) y siempre de acuerdo a la precripción médica y ampliar hasta 2020 este plan iniciado en 2015 y «que ha sido exitoso y ha permitido curar a un porcentaje muy alto de pacientes». Se espera que para 2020, «se hayan tratado a todos los pacientes que tenemos en España».

Entedemos, ha concluido, que en pocos años llegaremos a la cura de una enfermedad que hasta hace poco no tenía curación.

Respecto a la financiación de los tratamientos, aclaró que habló más del aspecto clínico y no tanto el de la financiación. «Este debate debe ir incorporado para todas las enfermedades que son las que están disparando el gasto. Tenemos que afrontarlo de forma global todas las comunidades porque a la hora de negociar con las empresas farmaceúticas si lo hacemos de forma conjunta vamos a tener mejores resultados», señaló Almuiña.

La ministra señaló a la entrada del Pleno que este año se destinarían 200 millones de euros para costear esos tratamientos, menos que en 2015 y 2016, cuando se destinaron 1600 millones, porque los precios de los fármacos habían bajado y porque ya se trataron 76.000 personas. Sin embargo, en opinión de José María Vergeles, consejero de Extremadura, esta cifra es insuficiente.

«También hemos llegado al acuerdo del registro de las enfermedades raras, lo que es muy importante porque determinará la importancia en volumen de los pacientes que tenemos en España y a partir de ahí ir ampliando la investigación para bucar tratamientos que curen estas enfermedades», señaló.

Por parte de Galicia, especificó, que se pidió que haya un reglamento para que los consejos tomen decisiones importantes como la hepatitis, un calendario infantil común y atender a los que nos piden los ciudadanos: un servicio con mayor equidad».

Además, adelantó que se designó a un vocal de Galicia (serán tres en total) para la elaboración de los protocolos y guías para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos por parte de enfermeros.

«Invasión de competencias autonómicas»

Por otro lado, y antes del anuncio de la hepatitis C y las En mitad de la reunión del Pleno del Consejo Interterritorial de Salud, la consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón, el consejero de Extremadura, José María Vergeles y María Luis Real González, de Cantabria, se ausentaron del plano para hablar con los medios y rechazar el hecho de que las decisiones del pleno del Consejo se puedan adoptar con el voto de la Administración General del Estado, otorgando un «voto de calidad» al Gobierno.

«Salimos de la reunión, aunque en ningún momento los consejeros socialistas vamos a abandonar el foro, pero en el punto 3 se planteaba el reglamento de organización y funcionamiento interno del Consejo, que consideramos de máxima importancia si lo que queremos es velar por la cohesión del sistema. Ese punto acaba de ser rechazado mayoritariamente por la comunidades, tanto de signo socialista como de otro signo político. Llevábamos 14 meses sin Consejo Interterritorial y no se nos filtró de forma conveniente los puntos del día. Todos nos parecen importantes, pero faltan temas de enorme calado: la universalización de la atención sanitaria, la finanaciación del Sistema Nacional de Salud, el acceso justo a los medicamentos de la hepatitis C en lugar de una actualización del protocolo. El reglmento planteado por el Ministerio nos parece inaceptable porque invade competencias de los distintos estatutos de las autonomías y le da toda la potestad al Ministerio independientemente del objeto de la materia, por lo tanto, no podía aprobar ese reglamento», zanjó Vergeles.

La consejera cántabra, María Luisa Real, ha coincidido con Vergeles en lo que quedó pendiente abordar y ha criticado que los puntos del Consejo no habían estado preparados. Además, señaló que el Consejo Interterritorial «no puede ser considerado una reunión sectorial porque no fue así creado por la ley de cohesión del Sistema Nacional de Salud».

Carmen Montón, consejera de la Comunidad Valenciana, aludió a que el Consejo, tal como había sido plateado, era «una falta de respeto» para las comunidades. Además, considera que en el orden del día no han tenido cabida temas, a su juicio, importantes como la eliminación del copago, o violencia de género.

Tras el rechazo de las comunidades hacia parte del contenido de dicho reglamento, no se ha votado y la ministra se ha comprometido a devolver el documento a la Comisión delegada para que en el plazo de quince días haga una nueva redacción, según explicó el consejero de Sanidad madrileño, Jesús Sánchez Martos.

«La idea es debatir porque hay varias formas de llegar al consenso», según Sánchez Martos, quien se ha preguntado si «hay voluntad política para que todas las decisiones del Consejo, sea como sea la forma de votarlas, sean vinculantes».