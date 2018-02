El Congreso rechaza la ley del PP contra la discriminación sexual El Parlamento tramitará ahora el texto de Podemos, al que los grupos políticos presentarán enmiendas

Paloma Cervilla

Madrid 22/02/2018

El Congreso de los Diputados ha rechazado el texto alternativo del PP a la ley contra la discriminación sexual presentada por Podemos por 206 votos en contra, 131 a favor y ninguna abstención.

Una vez rechazada la enmienda a la totalidad de los populares, el Congreso comenzará la tramitación del texto de Podemos, que recibirá las enmiendas de los grupos políticos.

La portavoz del Grupo Popular, Marta González, defendió su texto afirmando que no recurre al «intervencionismo absoluto en todas las categorías de la vida» y no «vulnera derechos». La portavoz del PP criticó la medida relativa a la creación de una Agencia Estatal contra la Discriminación Por Orientación Sexual, que proponía Podemos, que incluso podía sancionar con multas de hasta 45.000 euros. Como alternativa, la ley del PP propone un Consejo Estatal de Igualdad de Trato.

Prevención y corrección

Los populares también criticaron la propuesta de Podemos de que los menores puedan recibir tratamiento sin contar con la opinión de sus progenitores.

El texto alternativo supone, según el PP, «un verdadero marco de protección» y establece «los principios y medidas destinadas a la prevención, corrección, atención y eliminación de toda discriminación por estas causas».

Desde Podemos, la diputada María del Mar García Puig, recriminó al PP su «traición a la causa», al incumplir su compromiso con este colectivo y no apoyar en su día la ley que presentaron. A su juicio, el texto de los populares «es una puñalada trapera», «vacío, que no recoge las demandas de este colectivo».

«Inconstitucional»

El PSOE insistió en que la propuesta de los populares no contiene «ninguna medida concreta antidiscriminatoria y por la igualdad de trato». La diputada María Dolores Galovart afirmó que el PP«ha hecho todo lo contrario a lo que se comprometió en el Día del Orgullo Gay y ha traicionado el colectivo porque su texto es puro fingimiento». Igualmente, insistió en que «no establece mecanismos para garantizar la igualdad de trato, ¿cómo se puede legislar para no decir nada».

Patricia Reyes, portavoz de Ciudadanos, descalificó la propuesta del PP, afirmando que «no aporta absolutamente nada nuevo» y llegó a calificar de «vergonzoso» que no incluya la «despatologización» de la homosexualidad. En una dura intervención, señaló que el texto está «plagado de generalidades, abstracto y con una ausencia de regulación en el ámbito sanitario».

ERC se opuso al documento alternativo del PP porque lo considera «improvisado» y redactado «a espaldas del colectivo LGTBI y carente de contenido», según señaló la diputada Teresa Jordá.

El PNV rechazó el texto del PP porque «no se compromete a nada y no aporta nada», según señaló el diputado Joseba Andoni Agirretxea. Este grupo parlamentario anunció que enmendará el texto de Podemos para «luchar por aquello que consideramos que debe de incluir la ley». Si les gusta el resultado final la apoyarán, y, si no, la rechazarán.

«Aguantar burlas»

El portavoz de UP, Carlos Salvador, votó a favor del texto del PP y pidió el mismo respeto para los católicos que son ofendidos que para el colectivo gay. Salvador se preguntó por qué «tenemos que aguantar burlas y otros colectivos tiene que tener un trato especial con las mismas ofensas». En este sentido, afirmó no entender por qué tiene que haber para unos «una justicia privilegiada frenta a las mismas ofensas».

El Pleno ha debatido esta mañana el texto alternativo, la enmienda a la totalidad, presentado por el Partido Popular a la Ley LGTBI de Unidos Podemos. La Cámara había aprobado el 19 de septiembre de 2017 la toma en consideración de la iniciativa de Podemos, pero el PP, que se abstuvo en la votación, ya anunció que presentaría un texto alternativo.

Tanto los populares como PSOE, Ciudadanos y el PNV lanzaron en el debate de su toma en consideración durísimas acusaciones contra la propuesta de Podemos, al considerarlo «inconstitucional», «torpe» , a la vez que alertaban sobre la «vulneración de derechos fundamentales».