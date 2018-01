Condenan a una madre por subir fotos de su hijo a Facebook El menor, de 16 años, denunció a su progenitora harto de que compartiera imágenes y detalles de su vida privada

18/01/2018 10:03h Actualizado: 18/01/2018 10:45h

El Tribunal de Roma ha condenado a una madre a eliminar de su cuenta de Facebook todas las imágenes y detalles de la vida personal de su hijo, después de que el menor, de 16 años, la denunciase por compartir esta información en la red social sin su consentimiento. En caso de no acatar la resolución judicial, la progenitora se enfrenta al pago de una multa de 10.000 euros.

El joven decidió acudir a la justicia harto de que su madre compartiese detalles de su intimidad e incluso llegó a pedirle al juez que le dejase marcharse a EE.UU. para rehacer su vida, según ha publicado Il Sole 24 ore.

La sentencia se basa en el artículo 96 de la Ley de Derecho de Autor (Ley 633/1941) italiana, que establece que el retrato de una persona no puede exponerse sin su consentimiento. Lo mismo establece el decreto legislativo 196/2003 sobre el tratamiento de datos personales. La fotografía, como cualquier otro elemento de identificación, es un dato personal y no puede divulgarse si no hay autorización del interesado. Además, los menores disfrutan de una mayor protección otorgada por el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en Nueva York el 20 de noviembre de 1989 y ratificada en Italia por la Ley 176/1991.

Aunque ya ha habido otras sentencias en Italia que obligaban a los padres a la eliminación de imágenes de menores en redes sociales, esta es la primera que impone una multa en caso de que no se cumpla.