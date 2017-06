CÃ³mo sacar el mÃ¡ximo rendimiento a tu aparato de aire acondicionado

Este fin de semana seguirá el calor extremo, según las previsiones meteorológicas, y muchos encontrarán en sus instalaciones de aire acondicionado o en el ventilador un alivio para estas temperaturas con las que debutará el verano. Pero, ¿de verdad usamos nuestros aparatos de una forma eficiente? ¿Tienen el mantenimiento adecuado? A continuación, os mostramos algunas recomendaciones para que nuestro mejor amigo contra la canícula no nos falle.

Uso y mantenimiento

El presidente de la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (Atecyr), Miguel Ángel Llopis, ha recordado algunas medidas muy básicas como cerrar las puertas y ventanas cuando encendemos el aire acondicionado. Además ha añadido que en las fachadas más expuestas al sol sería aconsejable «utilizar de forma adecuada toldos y persianas, lo que según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) dependiente del Ministerio de Energía, podría generar un ahorro de energía de hasta un 60%». Todo ello, complementado con un buen aislamiento en puertas y ventanas asegurándose de que el cerramiento sea hermético, así como ventilar la vivienda durante las horas más frescas del día.

En esta línea, el presidente de Atecyr ha resaltado la necesidad de realizar un mantenimiento adecuado. Para ello, por ejemplo, Llopis ha subrayado la necesidad de limpiar los filtros de nuestros aparatos periódicamente, según lo que indique la potencia térmica de nuestra maquinaria: «Por muy pequeña que sea la instalación, la limpieza del filtro debe realizarse mínimo cada año. Un filtro sucio puede hacer que el consumo del ventilador se duplique», ha advertido este experto quien aconseja acudir a un técnico acreditado - con carnet de instalador- en caso de problema con el funcionamiento de nuestro aparato.

Si el mantenimiento es relevante, también el uso que hagamos de nuestro aire acondicionado puede ahorrarnos mucho, en términos de energía y factura eléctrica. Por ejemplo, poner el aire a una temperatura inferior a la que buscamos no hará que se enfríe antes ya que esto viene determinado por la potencia del equipo. Desde Atecyr recuerdan que si se opta por poner la instalación a 26 grado, al llegar a este punto el aparato dejará de consumir. Si se opta por poner 22 grados como temperatura de consigna para que enfríe antes, este seguirá consumiendo hasta ese momento. Con lo que el usuario podría tener frío. Para Llopis la forma de conseguir esta temperatura deseada antes consistiría en mejorar los elementos de difusión.

A la búsqueda de equipos eficientes

Desde el lado de los fabricantes, Daikin, ha lanzado también un decálogo de recomendaciones para elegir el equipo de aire acondicionado más eficiente. Entre los consejos incluidos: Dejarse aconsejar por un instalador profesional, tener en cuenta la etiqueta de eficiencia energética (A+++)- que puede suponer un ahorrro en el consumo de energía de hasta un 30%, según esta fuente-, optar por equipos con un diseño compacto y estético que casen con la decoración de la vivienda o que cuenten con funciones «Econo» y «modo Powerful» para reducir el consumo de energía en el arranque del sistema y enfriar o calentar gastando menos.

También, los técnicos de Daikin, han aconsejado que a la hora de comprar este tipo de aparatos se pregunte en la tienda por si usa o no refrigerantes de última generación, que destacan por su alto rendimiento; así como si cuenta con un control Wifi integrado, tiene un funcionamiento silencioso o cuenta con unos filtros desodorizantes de apattio de titanio, que mejoran la calidad del aire. Además los especialistas de esta compañía, han recomiendo elegir equipos de bomba de calor que utiliza la aerotermia para garantizar una temperatura agradable en toda la vivienda.

Desde (Atecyr) han coincidido en la necesidad de adquirir los equipos más eficientes (categoría A o superior). En este sentido, Llopis ha recordado que «con el reglamento europeo de diseño ecológico, ya no se pueden comercializar aparatos con una calificación energética inferior a B». En cualquier caso, ha concluido esta fuente, para estimar adecuadamente la potencia que necesitamos no valen los ratios por metro cuadrado sino que depende de otros factores como la orientación del edificio o el porcentaje de huecos existentes. Si no, han reiterado esta fuente, acudan a un profesional.

Mucho más que estética

Por otra parte, las fachadas de las ciudades se están llenando de aparatos de refrigeración, unas unidades que se agazapan en el exterior y que Llopis ha aconsejado que se alejen de las fuentes de calor lo más posible. En este sentido, ha aclarado que esto permitirá un mejor comportamiento y transmisión del denominado calor de condensación hacia el exterior. Es decir, estas unidades se comportarán mejor si la temperatura seca que rodea al condensador es inferior. En caso de tener este tipo de aparatos sobre el tejado conviene protegerlos del sol y que el ventilador no tiene obstáculos.