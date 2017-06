CÃ³mo escapar de un incendio forestal

El incendio de Portugal y sus terribles consecuencias: la muerte de más de 60 personas atrapadas por el fuego, pone de manifiesto la necesidad de saber qué hacer en caso de verse sorprendido por las llamas. El 112 ofrece en su web una serie de recomendaciones sobre cómo actuar ante un incendio en el monte.

Lo primero es avisar al teléfono de emergencias 112 en cuanto se aviste una columna de humo o se sospeche de un incendio incipiente. Hay que observar la dirección del fuego y prever una salida de escape. Para ello, hay que decantarse por las zonas más desprovistas de vegetación como vía de escape o de seguridad. Se debe abandonar el lugar en sentido contrario a la dirección del viento. Si se trata de una montaña, corre ladera abajo, ya que el fuego tiende a subir.

El 112 advierte de que no se deben cruzar las llamas si no se ve claramente y sin lugar a dudas lo que hay detrás. En caso de necesidad, recomienda mojar previamente las ropas y proteger la cabeza con tejido húmedo. Si el fuego ya te rodea, aconsejan situarse en tierra ya quemada. Si las llamas están próximas y no puedes huir, túmbate en el suelo y cúbrete la mayor parte posible del cuerpo con tierra.

Si circulas con tu vehículo por una zona incendiada, el 112 recomienda cerrar las ventanillas y encender los faros, pero si el peligro crece, hay que dar media vuelta.