Cinco millones más para las pensiones de orfandad de las víctimas de violencia de género El Gobierno aumentará en mil efectivos las Fuerzas de Seguridad que luchan contra esta lacra social

Paloma Cervilla

Seguir Madrid Actualizado: 03/04/2018 21:52h

El presupuesto del Gobierno para luchar contra la violencia de género contempla medidas para mejorar la situación de las víctimas, en cumplimiento del Pacto firmado entre todos los grupos parlamentarios, excepto Podemos.

Una de ellas es la inclusión, por primera vez, de una partida presupuestaria de 4.860.000 de euros para pensiones de orfandad a hijos e hijas de víctimas de violencia de género. Esta medida afecta a los hijos huérfanos que no tienen derecho a cobrar pensión de orfandad porque sus madres no han cotizado o no han cotizado lo suficiente para percibir una prestación contributiva.

Otra medida es la adaptación de los espacios e instalaciones policiales en las que se asiste a víctimas y testigos para que la víctima se sienta más segura. Está previsto realizar 200 actuaciones, que se iniciarán enen 2018. El presupuesto es de 3.000.000 de euros.

Igualmente, está previsto aumentar el número de abogados de guardia para atender a las víctimas. Ello supondrá un incremento del presupuesto con respecto al 2017 de 4.200.000 euros. El total será de 5.848.531,67 de euros.

El número de mujeres asesoradas en 2017 fue de 6.285 y con este nuevo presupuesto se prevé que en 2018 esta cifra se multiplicara por 3 lo que supondría 18.855 mujeres asesoradas.

En el año 2017 se produjo un incremento de 16,4% más de denuncias de violencia de género. Por este motivo, el Gobierno considera necesario incrementar el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que atienden a las víctimas, así como las horas dedicadas a atender a casos de violencia de género.

Para ello se reforzazá el servicio con 1.086 efectivos en las unidades que atienden a las víctimas y un aumento de casi 1.800.000 horas/año, lo que supone un presupuesto estimado de 38.100.000 millones.